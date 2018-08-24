Трамп отменил визит госсекретаря США в КНДР

Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян, который планировался на следующей неделе. Об этом Трамп написал в Twitter в пятницу, 24 августа. "Я считаю, что мы не достигаем достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова", - объяснил свои действия Трамп.

Также президент США пожаловался на то, что Китай стал играть меньшую роль в этом вопросе. "Из-за нашей гораздо более жесткой торговой позиции с Китаем, я не думаю, что они помогают в процессе денуклеаризации, как раньше (несмотря на санкции ООН)", - написал Трамп.

Трамп надеется на встречу с Ыном

Американский президент также выразил "теплые пожелания и уважение" лидеру КНДР Ким Чен Ыну и заявил, что надеется, что вскоре увидится с ним вновь. Переговоры о денуклеаризации КНДР были достигнуты на исторической встрече Трампа и Ына в Сингапуре, которая состоялась 12 июня.

Скептики указывают на то, что на этом саммите не были зафиксированы временные рамки и другие ориентиры проведения денуклеаризации. В начале августа телеканал CNN сообщил, что руководство КНДР отвергло предложения США о конкретных шагах по уничтожению ядерного оружия и его компонентов. Однако ранее, в конце июля, стало известно о том, что Северная Корея начала демонтаж ракетного полигона Сохэ, эксперты назвали это первым серьезным шагом по денуклеаризации.

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