 Трамп отказался положить конец военной поддержке в Йемене | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2019

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Мир

Трамп отказался положить конец военной поддержке в Йемене

Президент США не стал подписывать принятую Конгрессом резолюцию по Йемену. Трамп прибегнул к праву вето второй раз за свое президентство.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 апреля, наложил вето на принятую американским Конгрессом резолюцию, призванную положить конец военной поддержке Вашингтоном арабской коалиции в вооруженном конфликте в Йемене.

Американский лидер прибегнул к праву вето второй раз за свое президентство.

"Эта резолюция - ненужная, опасная попытка ослабить мои конституционные полномочия, ставя под угрозу жизни американских граждан и отважных военнослужащих сегодня и в дальнейшем", - написал глава государства, объясняя свое решение.

Конгресс беспокоит укрепление сотрудничества с Эр-Риядом

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Как отмечает AP, американских законодателей беспокоит укрепление сотрудничества Вашингтона с Эр-Риядом с целью дальнейшей изоляции регионального соперника Соединенных Штатов - Ирана.  Действия Трампа вызвали незамедлительную критику со стороны его оппонентов в Демократической партии. Так, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что Трамп стремится "увековечить позорное участие Америки в этом ужасном кризисе". "Этот конфликт должен закончиться немедленно", - подчеркнула она.

Противостояние в Йемене

Вооруженное противостояние в Йемене продолжается с 2014 года. В нем участвуют, с одной стороны, повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте задействованы правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией

Ранее телеканал CNN передал, что Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют ряду группировок в Йемене, в том числе формированиям, связанным с террористической организацией "Аль-Каида", оружие, приобретенное в США. По версии канала, это делается, чтобы добиться лояльности боевиков и мятежных племен в Йемене.

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    Автор: Илья Коваль


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