 Трамп отказался от спорного вопроса о гражданстве при переписи населения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2019

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Мир

Трамп отказался от спорного вопроса о гражданстве при переписи населения

Президент США сказал, что для выяснения нужной ему информации он пойдет другим путем. По словам Трампа, очень важно знать, сколько лиц без гражданства США проживает в стране.

Донаьлд Трамп

Президент США Дональд Трамп, после многонедельного судебного спора с демократической партией и правозащитниками, отказался от включения в перечень вопросов к следующей переписи населения вопроса о гражданстве. "Мы воспользуемся другой опцией", - сказал Трамп в четверг, 11 июля, в Белом доме, пояснив, что он с помощью президентского указа намерен собрать нужную ему информацию, которая уже содержится в базах данных различных министерств и ведомств.

По словам Трампа, очень важно иметь ясное представление о том, сколько в стране проживает лиц с гражданством США и сколько - без него. "Мы не отслабим наши усилия", - пообещал он.

Подоплека конфликта

Верховный суд США около двух недель тому назад отклонил намерение Трампа включить вопрос о гражданстве в список вопросов при переписи населения в 2020 году, назвав "искусственными" аргументы Белого дома о необходимости вновь внести в перечень вопрос, изъятый оттуда еще в 50-х годах прошлого века. Трамп был сильно раздосадован этим постановлением и даже не исключил возможности отсрочки переписи населения.

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В США перепись населения проводится каждые 10 лет. Она имеет принципиальное значение для распределения федеральных средств на сумму в 675 млн долларов, а также для определения границ избирательных округов.

Критики опасаются, что включение в перечень вопроса о гражданстве вынудит миллионы иммигрантов сообщить ложную информацию или вообще проигнорировать этот вопрос - не в последнюю очередь потому, что у них нет нужных документов. Есть также опасения в том, что собранные при переписи данные о гражданстве могут быть использованы для систематической дискриминации лиц с миграционными корнями.

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    Автор: Илья Коваль


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