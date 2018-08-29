 Трамп освободил три страны от квот на сталь и алюминий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Трамп освободил три страны от квот на сталь и алюминий

Аргентина, Бразилия и Южная Корея получили право обходить пошлины США на импорт металлов. Аргентина получила льготы на сталь и алюминий, Бразилия и Южная Корея - только на сталь.

Сталетилейный завод в Дуйсбурге

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об освобождении нескольких стран от американских квот на сталь и алюминий. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает Министерство торговли США. Под действие льгот подпали Южная Корея и Бразилия, освобожденные от квот на сталь, и Аргентина, получившая льготы на сталь и алюминий. "Компании (из США. - Ред.) могут подать заявку на исключение из квот в случае недостаточного количества или качества изделий из алюминия или стали от американских производителей", - говорится в заявлении министерства.

Контекст

Дональд Трамп решил продлить спор о введении таможенных пошлин на сталь и алюминий еще на месяц. Евросоюзу не следует идти на поводу у американского президента, считает Бернд Ригерт. (01.05.2018)

Президент США Трамп исполнил свои угрозы и не продлил отсрочку для штрафных пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС. DW разбиралась, что это значит и каковы будут последствия этого шага. (01.06.2018)

Ранее Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности, установил ограничительные пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов на импорт алюминия в США. Тарифы на изделия из ЕС, Канады и Мексики вступили в силу 1 июня.

Перед этим, 31 мая, министр торговли Уилбур Росс заявил, что с некоторыми странами были достигнуты договоренности о внетарифных ограничениях на экспорт изделий из стали и алюминия в США. В частности, Росс уточнил, что договоренность с Южной Кореей заключалась в том, что в 2015-2017 годах квоты составляли 70 процентов среднего экспорта стали в США.

Смотрите также:

  • Пачка риса Uncle Ben's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сельскохозяйственная продукция

    Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Арахисовое масло

    В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.

  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Апельсиновый сок

    Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...

  • Бутылки с американским виски

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американский виски

    ... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.

  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сигареты, сигары и табак

    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:08
Now live
02:08 мин

Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС

 

 

 

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС  

Как торговая война между США и ЕС может сказаться на России?  

Какие автомобили подорожают из-за политики Трампа?  

Также по теме

Symbold Handelskrieg USA EU

ЕС готовит защиту на случай таможенных пошлин США 28.04.2018

ЕС ожидает от США исключения в вопросе пошлин на сталь и алюминий. В отрицательном случае Евросоюз обещает ответить своими пошлинами и защитой европейских производителей.

Trump kündigt Strafzölle für Stahl und Aluminium an

Пекин угрожает Вашингтону ответными пошлинами 23.03.2018

В Китае могут ввести ответные пошлины на американские товары. Пока стороны находятся в процессе переговоров.

Symbolbild Stahl

Германия не допустит наплыва стали и алюминия из России в ЕС 23.03.2018

Предстоящая вследствие штрафных пошлин США переориентация мировых торговых потоков стали и алюминия была одной из тем на пресс-конференции в Доме немецкой экономики.

Реклама

Самые читаемые

Совбез ООН предостерегает Дамаск от наступления на Идлиб  

Пенсия почти в ползарплаты немцам гарантирована до 2025 года  

Немецкие эксперты о речи Путина: попытка спасти и рейтинг, и реформу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно