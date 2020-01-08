Трамп объявил о дополнительных санкциях в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп осудил ракетные удары Ирана по военным объектам c американскими военнослужащими в Ираке. "Иран не получит ядерного оружия, пока я являюсь главой государства", - заявил Дональд Трамп, обращаясь к нации в Белом доме в среду, 8 января.

Вашингтон немедленно введет дополнительные санкции в отношении Исламской Республики, добавил Трамп. Тегерану "пора отказаться от ядерных амбиций", подчеркнул американский лидер. Трамп также призвал ряд стран, включая Великобританию, Германию, Францию и Россию "признать новую реальность" и пересмотреть свои позиции по ядерной сделке с Ираном.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты продолжают оценивать варианты ответа на атаку Ирана. Американцы должны быть "невероятно благодарны и счастливы", поскольку граждане США не погибли в результате ракетных ударов, добавил глава государства. Этому способствовали предпринятые меры предосторожности и система предупреждения, которая "отлично сработала", отметил Трамп. Он намерен в ближайшие часы обратиться к НАТО для большей вовлеченности альянса в продвижение мира на Ближнем Востоке.

Мир осуждает Тегеран

Атака Ирана вызвала волну критики в мировом сообществе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные удары Исламской Республики по силам США. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила с призывом положить конец насилию и вернуться к переговорам.

Официальный Багдад счел удары Ирана по базам США нарушением своего суверенитета. А Организация Объединенных Наций призвала стороны незамедлительно проявить сдержанность.

КСИР назвал атаку на авиабазу США местью за убийство иранского генерала

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 8 января сообщил о ракетных ударах по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты. Атака является актом возмездия за убийство иранского генерала, подчеркнули в КСИР. В Минобороны США заявили о нападении на две свои базы.

Отношения США и Ирана резко обострились после удара американской авиации по аэропорту Багдада 3 января, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана - генерал курировал борьбу с "Исламским государством", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

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