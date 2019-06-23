 Трамп объявил об усилении санкций в отношении Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2019

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Мир

Трамп объявил об усилении санкций в отношении Ирана

Президент США поручил министру финансов значительно усилить санкции в отношении Ирана. Трамп не назвал основания для подобного шага. Вашингтон и Эр-Рияд считают Тегеран причастным к атаке на саудовские НПЗ.

Дональд Трамп в Нью-Джерси

Президент США Дональд Трамп объявил о значительном усилении санкций в отношении Ирана. Глава государства в среду, 18 сентября, дал соответствующее получение министру финансов Стивену Мнучину. При этом Трамп не назвал какие-либо подробности или конкретные основания для ужесточения ограничительных мер.

Президент США  сдержанно высказался о возможном военном ответе Вашингтона в связи с предполагаемой причастностью Тегерана к нападению на нефтяные заводы саудовской компании. По словам Трампа, среди вариантов, имеющихся в распоряжении американской стороны, имеются ультимативные, которые означают ведение военных действий. Однако он подчеркнул и наличие других, менее радикальных вариантов.

В ноябре 2018 года Вашингтон уже ужесточал санкции в отношении Исламской Республики. Это произошло после того как Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках соглашения о своей ядерной программе. Ранее США в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Атака дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Контекст

Нападения беспилотников на саудовские нефтеперерабатывающие заводы привели к масштабным сбоям в добыче топлива. Кто отдал приказ об атаке - йеменские хуситы или Тегеран? Комментарий FAZ. (16.09.2019)

После инцидента в Оманском заливе, в ходе которого было совершено нападение на танкеры, эскалация конфликта между США и Ираном усилится и может привести к войне, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. (14.06.2019)

Между тем госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии доказательств совершения атак из Йемена. Он назвал их "беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира" и возложил вину на Иран. Тегеран отверг обвинения со стороны Вашингтона.

Эр-Рияд позднее заявил, что нападение было совершено не с йеменской территории, а с севера. Инцидент "вне всяких сомнений", произошел при поддержке Ирана, заявил представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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