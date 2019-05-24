 Трамп объявил об отправке 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2019

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Мир

Трамп объявил об отправке 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток

Президент США назвал отправку американских военнослужащих защитной мерой. Трамп вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру.

Дональд Трамп

В конфликте с Ираном администрация США направляет в регион дополнительный контингент американских войск. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на Ближний Восток перебрасываются около 1,5 тысячи солдат в качестве защитной меры. "Мы хотим иметь защиту на Ближнем Востоке. Мы собираемся отправить сравнительно небольшое количество военнослужащих преимущественно в целях защиты", - сказал он в пятницу, 24 мая, в Вашингтоне перед отъездом в Японию, куда он отправился с визитом.

Контекст

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Президент США вновь обвинил руководство Ирана в насаждении террора по всему миру, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы Тегеран заполучил ядерное оружие. Одновременно Трамп выразил сомнение в том, что Иран хочет воевать с США.

Противоречивые заявления Трампа

Только накануне Дональд Трамп заявил, что, несмотря на нынешний кризис в отношениях с Ираном, он не видит необходимости в том, чтобы направлять дополнительный контингент войск на Ближний Восток.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан сказал, что если дополнительный контингент и будет переброшен на Ближний Восток, то только для защиты тех солдат, которые уже размещены в регионе. "Наша задача - это сдерживание. Речь не идет о войне", - подчеркнул он.

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    Автор: Наталья Позднякова


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