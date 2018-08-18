 Трамп обозначил условия снятия санкций с РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.08.2018

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Мир

Трамп обозначил условия снятия санкций с РФ

Санкции США могут быть сняты с РФ, если Кремль будет сотрудничать по вопросам Украины и Сирии. В интервью Reuters президент США также пояснил, почему опасается давать показания спецпрокурору Мюллеру.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятия санкций, введенных в адрес РФ, если российская власть предпримет меры к сотрудничеству с США по вопросам ситуации в Сирии и Украине. Свое мнение Трамп высказал в эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters в понедельник, 20 августа.

Контекст

Меркель и Путин встретились во второй раз за три месяца. Непредсказуемая политика Дональда Трампа подталкивает их к поиску диалога, считает обозреватель DW Михаэла Кюфнер. (19.08.2018)

КНДР на данный момент располает целым арсеналом ракет разного радиуса действия, которые, по оценкам экпертов, способны поражать цели вплоть до западного побережья США. (09.08.2017)

Помимо этого, Трамп сказал, что считает вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном как "очень вероятную". Президент США сообщил, что у него "хорошие отношения" с Кимом, однако отказался от более подробного комментария и не привел никаких подробностей предполагаемого нового саммита. Трамп полагает, что Северная Корея предприняла необходимые меры к денуклеаризации страны. Однако американский президент пожаловался, что Китай в вопросе контактов с КНДР не помогает так, как раньше. По мнению Трампа, поводом для этого стал торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Трамп опасается давать показания Роберту Мюллеру 

Трамп также выразил обеспокоенность тем, что любые заявления под присягой, которые он может дать спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемое вмешательство российской стороны в американские выборы 2016 года, могут быть использованы для выдвижения обвинений в лжесвидетельстве. Он выразил опасение, что следователи могут сравнить его заявления с показаниями других людей, например, со словами бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а любые несоответствия могут быть использованы против самого президента США. "Даже я скажу правду, это сделает меня лжецом", - пожаловался Трамп.

При этом президент США не прокомментировал, согласится ли он в конечном итоге на беседу с Мюллером. Трамп также отказался сообщить, может ли он лишить Мюллера допуска к гостайне, аналогично тому, как он поступил в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, неоднократно критиковавшего действия Трампа в вопросах внешней политики и национальной безопасности.

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    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

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    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


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Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

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