 Трамп обещал Лондону всеобъемлющее торговое соглашение после ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.06.2019

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Европа

Трамп обещал Лондону всеобъемлющее торговое соглашение после "Брекзита"

В ходе визита в Лондон президент США призвал Терезу Мэй "не торопиться с уходом" с должности премьер-министра Великобритании и дождаться заключения торгового соглашения с США.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп с супругами в Лондоне, 4 июня 2019 года

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп с супругами в Лондоне, 4 июня 2019 года

Президент США Дональд Трамп обещал заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из состава Европейского Союза. Такое заявление Трамп сделал на встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй в Лондоне во вторник, 4 июня. "У нас будет очень, очень масштабное торговое соглашение, это будет очень честная сделка", - заявил президент, выразив уверенность, что она будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.

Контекст

Из-за противоречий с парламентом по планам "Брекзита" Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии и объявила о скором уходе с поста премьер-министра. DW о политическом пути Мэй. (24.05.2019)

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти? (16.01.2019)

Трамп также отметил, что Мэй уже проделала "фантастическую работу" на посту главы правительства Великобритании и призвал ее "не торопиться с уходом" с этой должности, а по меньшей мере дождаться заключения торгового соглашения с США. Британский премьер, в свою очередь, выступила за усиление экономического сотрудничества с Вашингтоном, а также за совместную работу по сохранению принципов свободной, честной и открытой торговли.

Мэй объявила о своей отставке с поста главы Консервативной партии 24 , назвав в качестве причина неразрешимые противоречия с парламентом по планам выхода королевства из Евросоюза.

Визит четы Трампов в Великобританию

Трехдневный деловой визит Дональда Трампа и его супруги Мелании в Великобританию начался накануне, когда их приняла в Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II. Трамп стал двенадцатым президентом США, который встретился с королевой в период ее царствования. До чаепития с Елизаветой чета Трампов встретилась с наследником британского престола принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. 

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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