Трамп не исключил приглашение Путина на саммит G7 в США

Президент США Дональд Трамп назвал "безусловно, возможным" то, что он пригласит президента России Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит стран "группы семерки" (G7), который состоится в 2020 году в США. Трамп сказал об этом на саммите "семерки" во французском Биаррице в воскресенье, 25 августа, сообщает агентство Bloomberg. При этом американский президент отметил, что он пока не принял решения на этот счет.

Трамп уже ранее высказывался за расширение формата G7 до G8 за счет возобновления в нем членства России. "Думаю, что будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8, потому что многое из того, что мы обсуждаем, связано с Россией. Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8; если кто-нибудь пойдет на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью", - сказал президент США 20 августа.

В то же время участники саммита G7 выступили против возвращения России в клуб ведущих стран. Агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники передает, что главы государств и правительств "семерки" на встрече Биаррице в воскресенье единогласно высказались усиление "диалога и координации" с Россией, но считают ее возвращение к формату G8 преждевременным.

В Кремле рассмотрят приглашение, если оно поступит

Ранее Германия, Великобритания, Франция и Канада отвергли идею о возвращении России полноправного членства в G8, ссылаясь на то, что причины, приведшие к исключению РФ в 2014 году - аннексия Крыма и война на востоке Украины - по-прежнему не устранены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что возвращение России в G8 без всяких условий станет проявлением слабости. А председатель Европейского совета Дональд Туск предложил вместо России пригласить на следующий саммит G7 в США Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал, что в Кремле рассмотрят приглашение России на саммит "большой семерки" в США, если оно поступит.

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