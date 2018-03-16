 Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.06.2019

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Мир

Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи

Санкции против КНДР, введенные США в 2008 году, продляются в связи с политикой Пхеньяна, представляющей собой "экстраординарную угрозу" национальной безопасности Штатов.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи. Сообщение об этом было опубликовано в пятницу, 21 июня, на сайте Белого дома.

Контекст

Теплая встреча Путина и Ким Чен Ына - часть плана новой холодной войны. РФ и КНДР хотят лишить Трампа шанса разоружить Корейский полуостров в одиночку, считает Константин Эггерт. (25.04.2019)

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Ханое заявил, что США не могут снять все санкции по отношению к Северной Корее. (28.02.2019)

Причиной продления санкций стало "существование и риск распространения" ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика Пхеньяна, которые представляют собой "экстраординарную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Режим экономических санкций США по отношению к КНДР действует с 1950-х годов, действие ограничительных мер постоянно продлевается.

Несмотря на напряженные взаимоотношения между США и Северной Кореей, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чем Ын провели уже два саммита. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

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    Автор: Илья Коваль


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Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, каким видит президента США и его решения карикатурист Сергей Елкин. (01.02.2017)  

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