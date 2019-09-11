Президент США Дональд Трамп назначил новым советником по национальной безопасности Роберта О´Брайена. "Я долго и усердно работал с Робертом. Он отлично справится с работой", - написал Трамп в среду, 18 сентября, в своем аккаунте в Twitter.

Он также сообщил, что О´Брайен, который станет преемником уволенного ранее Джона Болтона, в настоящее время занимает в Госдепартаменте должность спецпредставителя президента по делам заложников.

Болтон уволен из-за политических разногласий с Трампом

10 сентября Трамп освободил Болтона от должности советника по национальной безопасности. Причиной решения стал ряд политических разногласий между ними, сообщил президент США. "Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что в его услугах в Белом доме больше не нуждаются. Я существенно не согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации", - написал он в Twitter.

Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности 17 месяцев. Он настаивал на более жестком курсе в отношении Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы и выступал против контактов с афганскими талибами.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джон Болтон Джон Болтон пробыл на посту советника по национальной безопасности 17 месяцев. 10 сентября Трамп снял его с должности. По версии Болтона, он сам подал в отставку. У президента и советника по нацбезопасности были разногласия по внешнеполитическим вопросам. "Ястреб" Болтон настаивал на более жестком курсе в отношении Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы, был против контактов с афганскими талибами.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Дэниел Коутс До конца июля 2019 года директор Национальной разведки Дэниел "Дэн" Коутс был последним в команде, отвечающей за вопросы безопасности и внешней политики, который оставался с на своем посту с самого начала. Но и его время вышло. Коутс регулярно позволял себе оценки, сильно отличающиеся от точки зрения самого Трампа. Это касалось, в частности, отношений США с Россией, Ираном и Северной Кореей.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Александр Акоста Министр труда США Александр Акоста подал в отставку 12 июля. Причиной стала сделка с предпринимателем и миллиардером Джеффри Эпштейном, заключенная более десяти лет назад, и одобренная Акостой, на тот момент генпрокурором штата Флорида. Эпштейн был обвинен в торговле людьми и совращении малолетних, благодаря сделке получил только полтора года, а отсидел в тюрьме только 13 месяцев.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Патрик Шанахан Патрик Шанахан, назначенный и.о. министра обороны 1 января 2019 года не пробыл на этом посту и полугода. "Он хочет больше времени посвящать семье", объяснил Дональд Трамп отставку Шанахана. Бывший менеджер концерна Boeing Шанахан, писала американская печать, стал жертвой некой семейной драмы, связанной с его прежней женой. Сам он был ни при чем, но оказываться замешанным в скандал не захотел.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Сара Сандерс 13 июня Дональд Трамп объявил об уходе из Белого дома главы его пресс-службы Сары Сандерс. Президент назвал ее "замечательной" и добавил, что она вернется в свой родной штат Арканзас. Отношения с прессой у нее были натянутыми. Журналисты обвиняли Сандерс в том, что она неоднократно говорила неправду, и были недовольны отменой ежедневных брифингов в Белом доме.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Кевин Хассет Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет подал в отставку 3 июня 2019 года - в разгар торгового конфликта между США, с одной стороны, Китаем и Мексикой, - с другой. Трамп через Twitter поблагодарил Хассета за работу, но причин его ухода не назвал. Хассет, в свою очередь, заявил в интервью Washington Post, что его отставка никак не связана с этими конфликтами.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Рэндольф Аллес Об увольнении Трампом главы Секретной службы США Рэндольфа Аллеса и назначении на этот пост Джеймса Мюррея стало известно 8 апреля. Секретная служба, входящая в состав министерства внутренней безопасности США, отвечает за охрану первых лиц государства, в том числе президента. Она также расследует финансовые махинации, кражи личных данных граждан и занимается предотвращением подделки денег.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Кирстьен Нильсен Об отставке министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен президент США Дональд Трамп сообщил 7 апреля в Twitter. Это министерство играет в США ключевую роль в вопросах миграционной политики. В последнее время Трамп не раз выражал недовольство деятельностью Нильсен. Новым главой ведомства станет бывший глава пограничной службы и ведомства по делам таможни Кевин Макалинан.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джеймс Мэттис Глава Пентагона Джеймс Мэттис подал в отставку 20 декабря 2018 года - на следующий день после того, как президент США заявил о выводе войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать вашими", - говорится в письме Мэттиса к Трампу. В тот же день Трамп написал в Twitter, что Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Мира Рикардель 14 ноября Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по нацбезопасности Миру Рикардель. Это произошло на следующий день после того, как первая леди публично потребовала ее отставки. По сообщениям американских СМИ, между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел конфликт. У Рикардель были разногласия и сотрудниками администрации США, но решающим фактором стал именно этот конфликт.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джефф Сешнс Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, 7 ноября подал в отставку. Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Дэвид Шулкин Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Герберт Рэймонд Макмастер 22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Рекс Тиллерсон Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Энтони Скарамуччи Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Райнс Прибус Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Уолтер Шауб Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Шон Спайсер Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Дабки Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джеймс Коми Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Флинн Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Сэлли Йейтс Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Прит Бхарара Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Гэри Кон Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Хоуп Хикс Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников. Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев

