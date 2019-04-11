 Трамп может отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода | Экономические новости из Германии | DW | 15.05.2019

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Экономика

Трамп может отложить введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода

Президент США намерен связать введение пошлин на европейские автомобили с успехом торговых переговоров с Евросоюзом в ближайшие шесть месяцев.

Автомобили VW в порту Эмдена перед отправкой на экспорт

Автомобили VW в порту Эмдена перед отправкой на экспорт

Президент США Дональд Трамп может отложить введение пошлин на автомобили европейского производства на срок до шести месяцев. Об этом в среду, 15 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме. Представитель Белого дома не ответил на запрос агентства dpa. Введение пошлин Трамп ставит в зависимость от хода торговых переговоров между США и Евросоюзом.

Президент Трамп 20 февраля заявил, что намерен в течение ближайших трех месяцев ввести на автомобили, импортируемые в США из ЕС, штрафные пошлины в размере до 25 процентов, если Евросоюз в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле. По мнению Трампа, высокие показатели экспорта европейских автопроизводителей, в первую очередь, немецких автоконцернов достигаются за счет "нечестных способов ведения торговли".

Позиция Евросоюза

Страны ЕС 15 апреля официально одобрили мандат на переговоры об урегулировании торгового конфликта с США. Мандат позволит Еврокомиссии уже в ближайшее время начать переговоры с Вашингтоном об отмене пошлин на промышленные товары, а также об углублении сотрудничества и других областях.

Контекст

В Вашингтоне пройдет встреча между представителями властей США и главами крупнейших немецких автоконцернов. Введение Америкой таможенных сборов на европейские авто не кажется неизбежным. (04.12.2018)

Кроме того, в Брюсселе ранее неоднократно заявляли, что Евросоюз может принять ответные меры, если Вашингтон введет штрафные таможенные пошлины на импорт европейских машин. Ответ ЕС может затронуть американские автомобили, уголь и химикаты.

Европейские чиновники работают над списком товаров из США, общий объем импорта которых составляет 22,7 млрд долларов (20 млрд евро). Окончательный список может измениться, однако в него попадут именно товары, производимые в Соединенных Штатах, а не выпускаемые под американскими марками в других странах.

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    Автор: Илья Коваль


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