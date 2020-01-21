Трамп может ввести ограничения на въезд в США для граждан Беларуси и Киргизии

Президент США Дональд Трамп может расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты, еще семью государствами. Среди них Беларусь и Киргизия. Об этом во вторник, 21 января, сообщают издания Politico и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме. Сам Трамп подтвердил, что рассматривает возможность расширить список стран, в отношении которых введены ограничения, но не привел больше никаких подробностей.
По данным Politico, в список стран входят Беларусь, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Список не окончательный и еще может быть изменен. Окончательная редакция будет объявлена в понедельник, 27 января. Источники в Белом доме сообщают, что вместо полного запрета на въезд в страну ограничения могут коснуться определенного типа виз или определенных категорий населения.
В январе 2017 года Дональд Трамп ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских государств, впоследствии из него были исключены три страны: Чад, Ирак и Судан. Правозащитники подвергли документ резкой критике, он вызвал волну возмущения во всем мире. Позднее Верховный суд США подтвердил право Трампа издавать подобные указы. В частности, суд не усмотрел в указе, запрещающем въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, признаков религиозной враждебности.
В администрации Трампа, судя по публикации Politico, воспринимают указ как успешную акцию по повышению уровня безопасности в государстве и в мире в целом.
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Протесты - ответ на миграционный указ
Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена - и приостановка приема беженцев вызвали по всей Америке массовые протесты, которые начались 28 января - на следующий день после подписания президентом миграционнного указа.
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Десятки тысяч протестующих в тридцати городах
Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
"Нет запрету для мусульман!"
"Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Против Трампа и его администрации
Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
85 тысяч беженцев за 2016 год
Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.
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Cооснователь Google против указа Трампа
Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа
Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".
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Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа
Канада примет беженцев, отвергнутых США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.
Автор: Ирина Филатова