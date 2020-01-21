 Трамп может ввести ограничения на въезд в США для граждан Беларуси и Киргизии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп может ввести ограничения на въезд в США для граждан Беларуси и Киргизии

По данным источников в Белом доме, Трамп подумывает над расширением списка стран, в отношении которых введены ограничения на въезд в США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп может расширить список стран, гражданам которых ограничен въезд в Соединенные Штаты, еще семью государствами. Среди них Беларусь и Киргизия. Об этом во вторник, 21 января, сообщают издания Politico и The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме. Сам Трамп подтвердил, что рассматривает возможность расширить список стран, в отношении которых введены ограничения, но не привел больше никаких подробностей.

Контекст

Президент США распорядился, чтобы у задержанных на границе семей нелегальных беженцев не отбирали детей. (20.06.2018)

Власти США с 3 ноября собирались отказывать во въезде иммигрантам, если те не докажут, что могут самостоятельно оплачивать медицинские счета. Судья вынес временное запретительное постановление. (03.11.2019)

По данным Politico, в список стран входят Беларусь, Мьянма, Киргизия, Нигерия, Судан, Танзания и Эритрея. Список не окончательный и еще может быть изменен. Окончательная редакция будет объявлена в понедельник, 27 января. Источники в Белом доме сообщают, что вместо полного запрета на въезд в страну ограничения могут коснуться определенного типа виз или определенных категорий населения.

В январе 2017 года Дональд Трамп ввел запрет на въезд граждан семи мусульманских государств, впоследствии из него были исключены три страны: Чад, Ирак и Судан. Правозащитники подвергли документ резкой критике, он вызвал волну возмущения во всем мире. Позднее Верховный суд США подтвердил право Трампа издавать подобные указы. В частности, суд не усмотрел в указе, запрещающем въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, признаков религиозной враждебности.

В администрации Трампа, судя по публикации Politico, воспринимают указ как успешную акцию по повышению уровня безопасности в государстве и в мире в целом.

Смотрите также: 

Смотреть видео 01:10

Дональд Трамп подписал новый миграционный указ

  • Протестующие против миграционного указа Дональда Трампа

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Протесты - ответ на миграционный указ

    Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена - и приостановка приема беженцев вызвали по всей Америке массовые протесты, которые начались 28 января - на следующий день после подписания президентом миграционнного указа.

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Десятки тысяч протестующих в тридцати городах

    Протесты охватили 30 городов Соединенных Штатов. Десятки тысяч демонстрантов собрались в аэропортах Вашингтона, Далласа, Бостона, Нью-Йорка, Сан-Франциско и других мегаполисов, чтобы выразить протест против миграционной политики нового американского президента.

  • Впустите их! Нет запрету для мусульман, - гласит надпись на плакате одного из участников протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    "Нет запрету для мусульман!"

    "Впустите их! Нет запрету для мусульман", - гласит надпись на плакате одного из участников акции протеста в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Комментируя свой миграционный указ, сам президент Трамп заявил, что "речь не о религии - речь о терроризме и обеспечении безопасности нашей страны".

  • Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Против Трампа и его администрации

    Протестующие в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Надпись на плакате "Постройте забор вокруг Майка Пенса" обыгрывает фамилию американского вице-президента (a fence around Pence).

  • Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    85 тысяч беженцев за 2016 год

    Женщина в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке держит плакат в поддержку приема беженцев. За 2016 год США приняли почти 85 тысяч беженцев, подсчитали в вашингтонском исследовательском центре Pew Research Center, основываясь на данных Госдепартамента США.

  • Сооснователь Google Сергей Брин

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Cооснователь Google против указа Трампа

    Миграционный указ Трампа жестко раскритиковали не только рядовые американцы, но и звезды кино и шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. На акции протеста в аэропорту Сан-Франциско был замечен сооснователь Google Сергей Брин, ребенком с родителями эмигрировавший в США из Советского Союза. "Я здесь, потому что я беженец", - процитировал в Twitter слова Брина журналист Forbes.

  • Основатель Facebook Марк Цукерберг

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Цукерберг "обеспокоен" указом Трампа

    Среди тех, кто подверг критике миграционную политику Трампа, оказался и основатель Facebook Марк Цукерберг. "Как многие из вас, я обеспокоен последствиями недавних указов, подписанных президентом Трампом, - написал он на своей странице в соцсети. - Мы должны держать двери открытыми для беженцев. Ведь мы именно такие".

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо привестсвует сирийских беженцев.

    Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

    Канада примет беженцев, отвергнутых США

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что примет всех беженцев, которым в соответствии с новым указом Трампа было отказано во въезде в США. Свое несогласие с миграционной политикой американского президента выразили глава британского правительства Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

Как американцы протестуют против миграционного указа Трампа

Десятки тысяч человек устроили акции протеста в крупнейших аэропортах США, выступая против ужесточения Дональдом Трампом миграционной политики. О том, как это было, фотогалерея DW. (30.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дональд Трамп подписал новый миграционный указ  

Суд приостановил действие миграционного указа Трампа  

Суд против миграционного указа президента Трампа  

Реклама

Самые читаемые

Китай подтвердил способность нового вируса передаваться от человека к человеку  

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ  

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно