 Трамп и Эрдоган обсудили российские С-400 и ситуацию в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2019

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Мир

Трамп и Эрдоган обсудили российские С-400 и ситуацию в Сирии

Эрдоган считает, что США не введут санкции в адрес Турции из-за покупок Анкарой российских систем С-400. Кроме того, лидеры Турции и США разошлись во мнениях относительно Сирии.

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, Осака, саммит G20, 29 июня 2019 г.

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп, Осака, саммит G20, 29 июня 2019 г.

Президент США Дональд Трамп исключил введение санкций в отношении Турции из-за поставок Москвой Анкаре российских ракетных систем С-400. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с Трампом в кулуарах саммита "большой двадцатки" в японской Осаке. Эрдоган уточнил, что Трамп это ему "сказал лично". До этого президент США говорил, что стороны изучают "различные варианты" решения ситуации. И полностью введение санкций он не исключил. Ранее США в качестве альтернативы предложили Турции приобрести американские противотанковые комплексы Patriot, однако Эрдоган заметил, что предложение Вашингтона хуже российского.

США неоднократно грозили Анкаре прекращением военного сотрудничества. В частности, предполагалось, что турецких пилотов не допустят до обучения на американских истребителях F-35. Ранее США приостановили поставки Анкаре военного оборудования для F-35. В Пентагоне утверждали, что члены НАТО не могут одновременно использовать системы С-400 и истребители F-35. Во время саммита в Осаке Эрдоган вновь заявил, что поставки С-400 начнутся в первой половине июля.

Трамп и Эрдоган разошлись во мнениях по Сирии

На встрече в Осаке Трамп и Эрдоган разошлись во мнениях о политике в отношении Сирии. В первую очередь речь шла о курдской группировке YPG, которая пользуется поддержкой США и в то же время считается союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Трамп утверждает, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии. Эрдоган, не называя конкретных стран, возразил, что группировки, подобные YPG и РПК, "практикующие этнические чистки... поддерживаются некоторыми нашими союзниками". Он заявил, что существуют "серьезные проблемы и противоречия", когда речь заходит о антитеррористической борьбе в Сирии.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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