 Трамп и Путин обсудили по телефону Венесуэлу и КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2019

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Мир

Трамп и Путин обсудили по телефону Венесуэлу и КНДР

Президенты США и РФ, по данным Белого дома, обсудили Венесуэлу, КНДР и соглашение о ядерном оружии с возможным участием Китая. Речь шла также об экономическом сотрудничестве, заявили в свою очередь в Кремле.

Президент США Дональд Трамп говорит по телефону

Дональд Трамп

Более часа продолжалась телефонная беседа президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в пятницу, 3 мая. Главы государств обсудили соглашение о ядерном оружии, ситуацию в Венесуэле и Северной Корее.

Контекст

Счет россиян в структурах безопасности Венесуэлы "идет на сотни, если не больше", утверждает госсекретарь Помпео. (03.05.2019)

Теплая встреча Путина и Ким Чен Ына - часть плана новой холодной войны. РФ и КНДР хотят лишить Трампа шанса разоружить Корейский полуостров в одиночку, считает Константин Эггерт. (25.04.2019)

Северная Корея, не имеющая ядерного оружия, - просто небольшая страна на периферии мировой политики, пишет обозреватель FAZ Петер Штурм, комментируя встречу лидеров России и КНДР. (26.04.2019)

Как заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, президенты "провели хорошую беседу". "Это была дискуссия о соглашениях по ядерным вооружениям, об уже заключенных и продленных, а также о потенциальной возможности заключить новое соглашение, в котором также мог бы участвовать Китай", - отметила Сандерс. Текущий договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истечет в 2021 году.

"Акцент на экономическое сотрудничество"

В свою очередь, в Кремле уточнили, что телефонная беседа Путина и Трампа прошла по инициативе американской стороны. Президенты обсудили "текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество", высказавшись за "развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей", подчеркивается в сообщении кремлевской пресс-службы.

В сообщении также отмечается, что Путин проинформировал Трампа об основных итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла во Владивостоке 25 апреля.

Путин и Трамп также кратко поговорили о докладе спецпрокурора Мюллера, руководившего расследованием о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, и обсудили мирное урегулирование на востоке Украины.

Разногласия по поводу Венесуэлы

Коснувшись борьбы за власть между Хуаном Гуайдо и Николасом Мадуро, американская сторона обнаружила "ряд различающихся позиций". "Не могу сообщить ни о каких новых заявлениях или изменениях курса", - указала Сара Сандерс.

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    Автор: Илья Коваль


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Саммит РФ-КНДР: громкие слова без конкретики?

 

Контекст

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