 Трамп и Конгресс достигли компромисса в споре о бюджете и госдолге США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2019

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Мир

Трамп и Конгресс достигли компромисса в споре о бюджете и госдолге США

Соглашение между президентом США и Конгрессом предусматривает инвестиции в сферы здравоохранения, образования, ухода за детьми и исследование рака, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Дональд Трамп на фоне флагов США в Кливленде

Дональд Трамп на фоне флагов США

Президент США Дональд Трамп и лидеры Конгресса в понедельник, 22 июля, договорились о бюджете страны на 2020 и 2021 финансовые годы и верхней границе государственного долга. Глава государства назвал достигнутое соглашение "настоящим компромиссом", однако не раскрыл подробности.

В течение двух лет на необоронные цели суммарно будет выделено на 10 млрд долларов больше, чем на оборонные, говорится в совместном заявлении Шумера и cпикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера. По словам Шумера, речь идет об инвестициях в приоритеты среднего класса - здравоохранение ветеранов, образование, уход за детьми и исследование рака.

Контекст

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Верхняя граница госдолга определяет, может ли правительство покрывать расходы за счет новых финансовых заимствований. Повышение этого лимита является прерогативой Конгресса. До 31 июля 2021 года действие лимита будет приостановлено, говорится в тексте соглашения. Достигнутый компромисс, в числе прочего, нивелирует угрозу секвестра бюджета и укрепит национальную безопасность страны, подчеркнула Пелоси.

Следующим шагом станет одобрение документа обеими палатами Конгресса, чтобы Дональд Трамп смог подписать его, отметил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

В конце 2018 года споры вокруг бюджета США стали причиной шатдауна - частичной блокировки работы государственных учреждений США. Она продолжалась 35 дней, став самой длительной в истории страны.

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