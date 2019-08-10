 Трамп заявил о взрыве ракеты ″Буревестник″ под Архангельском | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.08.2019

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Мир

Трамп заявил о взрыве ракеты "Буревестник" под Архангельском

Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты Skyfall в России, заявил Дональд Трамп. По его словам, в США есть похожие, однако более передовые технологии.

КПП военной базы близ Нёноксы

КПП военной базы близ Нёноксы

В Архангельской области 8 августа взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которую НАТО классифицирует как Skyfall. Об этом во вторник, 13 августа, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Контекст

При взрыве ракеты с жидкостным двигателем, о котором утверждают власти РФ, не могло бы произойти выброса радиации, указали опрошенные Reuters эксперты. (10.08.2019)

Спрос на йод в аптеках Архангельска и Северодвинска резко увеличился после взрыва реактивного двигателя. (09.08.2019)

"Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России. У нас похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал Трамп.

Ранее о том, что в Архангельской области испытывали именно "Буревестник", написала газета The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве. О том же заявлял американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис.

Путин представил "Буревестник" в марте 218 года

Взрыв на полигоне под Северодвинском близ села Нёнокса произошел 8 августа, в результате погибли пятеро сотрудников "Росатома". Власти Архангельской области подтвердили, что после взрыва 8 августа датчики показали превышающий норму уровень радиации, позднее уровень радиации вернулся в норму. Администрация близлежащего Северодвинска в день аварии также сообщила о краткосрочном повышении уровня радиации, на следующий день заявление было удалено.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года заявлял в выступлении перед парламентом об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной установкой, имеющей неограниченную дальность и неуязвимой для всех существующих систем ПРО. В России она называется 9М730 "Буревестник", НАТО обозначил ее как SSC-X-9 Skyfall.

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    Автор: Анастасия Магазова


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Twitter Дональда Трампа

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