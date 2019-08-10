Трамп заявил о взрыве ракеты "Буревестник" под Архангельском

В Архангельской области 8 августа взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которую НАТО классифицирует как Skyfall. Об этом во вторник, 13 августа, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России. У нас похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской Skyfall заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!" - написал Трамп.

Ранее о том, что в Архангельской области испытывали именно "Буревестник", написала газета The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве. О том же заявлял американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис.

Путин представил "Буревестник" в марте 218 года

Взрыв на полигоне под Северодвинском близ села Нёнокса произошел 8 августа, в результате погибли пятеро сотрудников "Росатома". Власти Архангельской области подтвердили, что после взрыва 8 августа датчики показали превышающий норму уровень радиации, позднее уровень радиации вернулся в норму. Администрация близлежащего Северодвинска в день аварии также сообщила о краткосрочном повышении уровня радиации, на следующий день заявление было удалено.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года заявлял в выступлении перед парламентом об успешных испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной установкой, имеющей неограниченную дальность и неуязвимой для всех существующих систем ПРО. В России она называется 9М730 "Буревестник", НАТО обозначил ее как SSC-X-9 Skyfall.

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