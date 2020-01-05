 Трамп грозит Ираку жесткими санкциями за вывод войск США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Трамп грозит Ираку жесткими санкциями за вывод войск США

По словам президента США Дональда Трампа, если Ирак решится вывести американские войска или предпримет враждебные действия, то санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп пообещал ввести масштабные санкции против Ирака, если Багдад предпримет в отношение США "враждебные действия". Об этом он заявил журналистам в ночь на понедельник, 6 января. В частности, речь идет о требовании вывести американские войска из страны. По его словам, санкции против Ирана покажутся Багдаду мягкими по сравнению с новыми ограничительными мерами в адрес Ирака.

США также не выведут военных, пока Багдад не возместит стоимость объектов, включая военно-воздушную базу, построенную на средства Соединенных Штатов, отметил американский президент.

Контекст

Эскалация конфликта между США и Ираном, вызванная убийством иранского генерала в Багдаде, может охватить весь регион. Однако в первую очередь она затронет Ирак. (03.01.2020)

Парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия. Премьер-министр страны передал депутатам график вывода войск. (05.01.2020)

Парламент Ирака 5 января на экстренном заседаниипроголосовал за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". По этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено. Иракское правительство после голосования в парламенте уже разрабатывает шаги и правовые меры по выводу войск США из страны.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов таким решением разочарованы и просят правительство Ирака его переосмыслить с учетом важности прочного партнерства двух стран в сфере экономики и безопасности, а также поскольку продолжение борьбы с "Исламским государством" входит в общие интересы. В настоящий момент в стране находятся около 5000 американских солдат.

Трамп также снова пообещал "серьезное возмездие" Ирану, в случае если он начнет атаки в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Он подтвердил также готовность к нанесению ударов по иранским объектам культурного наследия.

Обстановка в регионе обострилась, после того как 3 января по приказу Дональда Трампа был убит генерал Касем Сулеймани в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".

Смотрите также:

  • Иракские военные штурмуют Мосул

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Главный оплот ИГ в Ираке

    "Исламское государство" захватило Мосул летом 2014 года. Второй по величине город в стране джихадисты заняли практически без сопротивления. С тех пор он стал столицей ИГ, откуда боевики наступали на новые территории. Этот город на севере Ирака стал символом жестокости "Исламского государства" и борьбы с террористами. Активная фаза освобождения Мосула началась в октябре 2016-го.

  • Военная техника во время штурма Мосула

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Кто освобождает Мосул?

    Главной ударной силой по освобождению Мосула стала армия Ирака, ведомая частями спецназа - наиболее боеспособными и опытными иракскими военными. Однако ее сил недостаточно для борьбы с тысячами джихадистов ИГ. В операции иракской армии помогают формирования курдов, суннитские племенные ополчения и так называемая международная коалиция во главе с США, которая наносит удары с воздуха.

  • Массовое захоронение у Мосула

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Массовые казни противников ИГ

    При освобождении Мосула в его пригородах были найдены массовые захоронения местных жителей, которых убили террористы. Ранее в ООН неоднократно сообщали о многочисленных казнях в Мосуле. Например, были убиты 600 заключенных местной тюрьмы. Жертвами также становились те, кто отказывался воевать на стороне ИГ, придерживаться законов халифата или просто попытался сбежать из города.

  • Представители Красного Креста раздают продовольствие жителям Мосула.

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Голод в Мосуле

    Во время активной фазы операции по освобождению Мосула в городе начался голод. Террористы из ИГ отбирали у жителей продовольствие. Многие из беженцев находятся в критическом состоянии из-за недоедания, сообщают представители Международного Комитета Красного Креста. На фото - раздача гуманитарной помощь от МККК жителям Мосула.

  • Снаряды в Мосуле

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    ИГ могло применять в Мосуле химическое оружие

    Пытаясь остановить наступление на Мосул, боевики ИГ, по сообщению властей США, могли применять химическое оружие с элементами иприта и горчичного газа. В начале марта в местные госпитали поступили около десяти пациентов с симптомами воздействия химических веществ. Представители Красного Креста "глубоко встревожены" этими фактами.

  • Жители Мосула покидают город

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    ООН рискует не справиться с потоком беженцев

    По мере освобождения Мосула некоторые его жители получили возможность бежать. Город покидают ежедневно до 50 тысяч человек. Представители ООН заявили, что опасаются не справиться с потоком беженцев. До захвата ИГ в Мосуле проживали почти полтора миллиона человек. Сейчас в нем остаются, по разным оценками, около 750 тысяч жителей. Сколько человек погибло за это время, еще предстоит установить.

  • Солдат иракской армии в тоннеле

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Сеть подземных тоннелей

    Во время осады боевики используют методы партизанской борьбы: они прорыли под городом целую сеть тоннелей и оттуда совершают нападения на иракских солдат, в том числе, с использованием смертников. Ранее также появлялись сообщения о тактике "живого щита" со стороны джихадистов, соглано которым в ходе боев террористы из "Исламского государства" прикрывались мирными жителями Мосула.

  • Дым от пожаров над Мосулом

    Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

    Куда уйдут боевики ИГ?

    После поражения в Мосуле у боевиков практически не останется опорных пунктов. Единственный крупный город, который все еще находится под их контролем, - это сирийская Ракка. Там "Исламское государство", вероятно, и даст последний бой. Эксперты уверены, что его исход предрешен, поскольку в борьбе с ИГ задействованы серьезные силы сразу нескольких крупных государств.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 11:55

После геноцида и рабства в ИГ: езиды в горах Синджар

Контекст

Битва за Мосул: последний бой ИГ в Ираке?

Армия Ирака и ее союзники близки к освобождению Мосула. Эта операция стала одной из самых долгих и кровопролитных в борьбе с "Исламским государством". Подробнее о ней - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

После геноцида и рабства в ИГ: езиды в горах Синджар  

Иранская проблема: Германия, Франция и Великобритания поддержали США  

Наступление на оппозицию. Волшебные ракеты Ирана. Рэп за здоровье Собянина – "Заповедник", выпуск 90  

Также по теме

USA Miami Donald Trump

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 иранским объектам 05.01.2020

Президент США заявил о готовности ответить на потенциальную атаку Ирана из-за убийства генерала Сулеймани ударом по 52 целям, представляющих ценность для исламской республики.

Abbas Mousavi - Sprecher des iranischen Aussenministeriums

Иран просит ООН рассмотреть вопрос об убийстве генерала Сулеймани 05.01.2020

Если Трамп осуществит свои угрозы об ударах по Ирану, то это будет военным преступлением, заявляет иранский МИД. Министерство выразило решительный протест Вашингтону.

Frankreich Biarritz 2019 | Boris Johnson, Angela Merkel & Emmanuel Macron

ФРГ, Франция и Великобритания призывают Иран воздержаться от насилия 06.01.2020

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Борис Джонсон призывают Тегеран избегать насилия, вернуться к соблюдению ядерной сделки, а также просят Багдад оказать поддержку международной коалиции в борьбе с ИГ.

Реклама

Самые читаемые

Чем обернется конфликт США и Ирана на Ближнем Востоке  

В Грецию и Северную Македонию поступил газ по "Турецкому потоку"  

Оппозиция вновь провозгласила Гуайдо главой парламента Венесуэлы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно