 Трамп в официальном заявлении почтил память Маккейна | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.08.2018

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Мир

Трамп в официальном заявлении почтил память Маккейна

Президент США выступил с заявлением, в котором отдал должное Джону Маккейну. На похоронах сенатора Трампа будут представлять министр Мэттис, советник Болтон и глава аппарата Келли.

Дональд Трамп и Джон Маккей (в центре). Июнь 2017 года.

Дональд Трамп и Джон Маккей (в центре). Июнь 2017 года.

После общественного давления президент США Дональд Трамп в понедельник, 27 августа, выпустил официальное заявление, в котором почтил память скончавшегося сенатора Джона Маккейна. Помимо этого, Трамп распорядился до окончания похорон Маккейна приспустить флаги на правительственных зданиях. Ранее Трамп в коротком сообщении в твиттере выразил соболезнования родным Маккейна, но не признал заслуг умершего политика.

Как следует из заявления Трампа, вопреки политическим разногласиям, он "уважает службу сенатора Маккейна на благо нашей страны". Президент США также сообщил, что обратился с просьбой к главе аппарата Белого дома Джону Келли, министру обороны Джеймсу Мэттису и своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону быть его представителями на траурных мероприятиях.

Контекст

"Маккейном руководило твердое убеждение, что смысл любой политической работы находится на службе свободе, демократии и верховенства права", - отметила федеральный канцлер. (26.08.2018)

Президент США посчитал нужным ограничиться коротким сообщением в твиттере о смерти Маккейна. Пресс-секретарь Трампа выступала за публикацию официального сообщения. (27.08.2018)

В понедельник газета The Washington Post сообщила, что Трамп отклонил ранее подготовленное заявление, в котором говорилось о военных и политических заслугах Маккейна. В нем сенатор был назван "героем". Помимо этого, Трамп в субботу, когда поступило сообщение о смерти Маккейна, распорядился приспустить флаги, однако в понедельник они были вновь подняты.

Взаимная критика Трампа и Маккейна

В последнее время Маккейн и Трамп были непримиримыми оппонентами. Маккейн активно критиковал президента США, в частности, незадолго до своей смерти назвал "трагической ошибкой" встречу Трампа с Владимиром Путиным, который является "врагом Америки".  В 2015 году во время избирательной кампании Трамп публично оскорбил Маккейна, заявив, что не считает его героем, поскольку тот был захвачен в плен во время вьетнамской войны. "Я уважаю людей, которые не попадали в плен", - заявил тогда Трамп.

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. По информации The New York Times, сенатор заранее распланировал свои похороны, в списке желательных гостей не оказалось Дональда Трампа. Вместо него Маккейн хотел видеть на своих похоронах вице-президента Майка Пенса.

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  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

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  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

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  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

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  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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