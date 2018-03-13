Трамп вышел из атомной сделки с Ираном, потому что ее заключил Обама

Президент США Дональд Трамп разорвал атомную сделку с Ираном только потому, что ее заключил его предшественник в Белом Доме Барак Обама. Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок в дипломатической телеграмме Лондону в мае 2018 года, сообщил в воскресенье, 14 июля, британский еженедельник Mail on Sunday со ссылкой на копию документа.

"Администрация США совершает акт дипломатического вандализма, очевидно, по идеологическим и личным причинам, поскольку это была сделка, заключенная Обамой", - написал дипломат.

В своей депеше дипломат отметил, что в команде Трампа царит раздор по поводу решения президента. Дэррок приходит к выводу, что у Белого дома нет долгосрочной стратегии на период после выхода из атомной сделки с Ираном и нет планов по согласованию дальнейших действий с партнерами и союзниками в Европе или в регионе.

Помпео дистанцировался от Трампа

В мае 2018 года тогдашний министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон нанес визит в Вашингтон, чтобы убедить Трампа не выходить из договора с Ираном, однако его усилия не принесли результатов. Ким Дэррок отмечает, что в ходе переговоров с Джонсоном госсекретарь США Майк Помпео дистанцировался от Трампа, постоянно подчеркивая, что речь идет о "решении президента". По словам Дэррока, Помпео дал понять, что он безуспешно пытался отговорить Трампа от выхода из сделки с Ираном.

Ким Дэррок покинул пост посла Великобритании в США 10 июля после обнародования его дипломатических депеш, в которых он называл Дональда Трампа "некомпетентным" и "ненадежным", а действующую администрацию Белого дома "на редкость недееспособным окружением", "дипломатически неуклюжей и некомпетентной".

Публикация этих материалов вызвала у Трампа разъяренную реакцию и осложнила отношения между Вашингтоном и Лондоном.

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