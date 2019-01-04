Трамп выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть Марка Эспера на пост главы Пентагона, сообщила в пятницу, 21 июня, пресс-служба Белого дома. Министр сухопутных войск США должен сменить исполняющего обязанности главы оборонного ведомства Патрика Шанахана уже 24 июня.

Отставку Шанахана президент США объяснил тем, что и.о. главы Пентагона "хочет больше времени посвящать семье". При этом еще в начале мая Трамп заявлял, что намерен выдвинуть Патрика Шанахана в качестве постоянного главы оборонного ведомства США. Однако процедура утверждения его кандидатуры в Сенате так и не была инициирована. В свою очередь, кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона также еще должен одобрить Сенат.

Нынешняя смена главы Пентагона стала уже второй за последние полгода. Шанахан вступил на пост исполняющего обязанности министра обороны лишь 1 января 2019 года, сменив Джеймса Мэттиса. Тот подал в отставку с должности главы Пентагона на следующий день после того, как Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. "Вы имеете право работать с таким министром обороны, взгляды которого будут больше совпадать с вашими", - говорилось в письме Мэттиса Трампу.

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