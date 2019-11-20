 Трамп временно предотвратил ″шатдаун″ федерального правительства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.11.2019

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Мир

Трамп временно предотвратил "шатдаун" федерального правительства

Президент США подписал указ, гарантирующий финансирование федеральных правительственных учреждений до 20 декабря. Конгресс должен разработать план дальнейшего финансирования.

Красный знак с надписью Стоп на фоне Белого дома в Вашингтоне

Здание Белого дома в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в четверг, 21 ноября, подписал указ, гарантирующий финансирование федеральных правительственных учреждений до 20 декабря, тем самым временно предотвратив закрытие части этих учреждений ("шатдаун"), что могло бы случиться уже 22 ноября.

Ранее соответствующий законопроект был одобрен Сенатом США, контролируемым республиканцами, и Палатой представителей США, где большинство у Демократической партии.

Контекст

Президент Зеленский в сложной ситуации. Признает, что Трамп давил на него, - испортит отношения с хозяином Белого дома. Не признает - с Байденом, возможно, новым президентом США, пишет Сергей Руденко. (08.11.2019)

Каждому из трех потенциальных кандидатов от Демпартии на пост президента США - Джо Байдену, Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу - уже более 70 лет. И это проблема, считает Карла Блейкер. (07.11.2019)

Речь идет о распространявшемся Трампом тезисе о том, что в выборы президента США в 2016 году мог вмешиваться Киев. (21.11.2019)

Посол США в ЕС заявил, что Трамп был готов принять Зеленского в обмен на расследование в адрес Байдена. От того же, по мнению Трампа, зависит и военная помощь Украине. (20.11.2019)

Палата представителей, вслед за Сенатом, вновь приняла резолюцию об отмене указа Трампа о введении режима ЧС на южной границе. Этот указ позволяет Трампу выбивать средства на строительство спорной стены. (27.09.2019)

Теперь до 20 декабря конгрессменам обеих палат предстоит разработать план финансирования правительства. Предполагается, что разрабатываемый законопроект решит проблему с распределением средств на работу федеральных учреждений до конца финансового года 30 сентября 2020 года.

Угроза "шатдауном" и процедура импичмента

Начиная с июля 2018 года, Трамп не раз грозил "шатдауном" федерального правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат предложенный им законопроект об охране границ, который среди прочего предполагает строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой. Это предполагает выделение нескольких миллиардов долларов.

Кроме того, работе Конгресса по разработке законопроекта о финансировании федерального правительства может помешать процедура импичмента американскому президенту. Первые публичные слушания в рамках этой процедуры прошли в Палате представителей 13 ноября.

Демократы в Конгрессе инициировали расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, полагая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп в свою очередь назвал это "величайшей охотой на ведьм".

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