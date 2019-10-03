 Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине на рассмотрение Сената | Новости из Германии об Украине | DW | 14.05.2020

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Украина

Трамп внес кандидатуру нового посла США в Украине на рассмотрение Сената

Новым послом США в Украине может стать отставной генерал Кит Дейтон. Должность главы посольства вакантна с мая 2019 года, когда ее по требованию Трампа покинула Мари Йованович.

Здание посольства США в Украине (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 мая, внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона в качестве нового американского посла в Украине. Ранее отставной генерал-лейтенант Дейтон занимал должность военного атташе в посольстве США в России.

Дейтон вышел в отставку в 2010 году, сейчас он возглавляет Европейский центр по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхене. Кит Дейтон также является американским советником по вопросам обороны в Украине. Помимо английского, владеет русским и немецким языками.

Должность посла США в Украине вакантна с мая 2019 года. До этого времени посольский пост занимала Мари Йованович, которая была отозвана Дональдом Трампом. Йованович была одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

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    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рэндольф Аллес

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  • Кирстьен Нильсен

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

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  • Джеймс Мэттис

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Мэттис

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  • Трамп и Рикардель

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Мира Рикардель

    14 ноября Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по нацбезопасности Миру Рикардель. Это произошло на следующий день после того, как первая леди публично потребовала ее отставки. По сообщениям американских СМИ, между Меланией Трамп и Мирой Рикардель произошел конфликт. У Рикардель были разногласия и сотрудниками администрации США, но решающим фактором стал именно этот конфликт.

  • Джефф Сешнс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джефф Сешнс

    Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, 7 ноября подал в отставку. Сешнс заявил, что он направил прошение об отставке по просьбе президента Трампа. Сешнс более года подвергался резким и личным нападкам со стороны Трампа за самоотвод в деле, касавшемся расследования предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию Трампа в 2016 году.

  • Дональд Трамп и Дэвид Шулкин

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Дэвид Шулкин

    Дональд Трамп заявил, что главу министерства по делам ветеранов Дэвида Шулкина сменит на этом посту главный врач Белого дома Ронни Джексон. Джексон в начале года выдал медицинское заключение о том, что 71-летний Трамп здоров и способен исполнять обязанности президента. А Шулкина критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с женой за казенный счет.

  • Герберт Рэймонд Макмастер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Герберт Рэймонд Макмастер

    22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

  • Рекс Тиллерсон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рекс Тиллерсон

    Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

  • Энтони Скарамуччи с журналистами

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Энтони Скарамуччи

    Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

  • Райнс Прибус

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Райнс Прибус

    Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

  • Уолтер Шауб

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Уолтер Шауб

    Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

  • Шон Спайсер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Шон Спайсер

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

  • Майкл Дабки

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Дабки

    Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

  • Джеймс Коми

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Коми

    Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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