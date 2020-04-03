 Трамп видит прогресс в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2020

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Мир

Трамп видит прогресс в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США считает, что Россия и Саудовская Аравия смогут найти компромисс по объемам добычи нефти в ходе саммита ОПЕК+. Сами американцы дополнительно сокращать добычу не собираются.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп указал на прогресс в урегулировании спора России и Саудовской Аравии по объемам добычи нефти накануне саммита ОПЕК+. "Думаю, они смогут найти решение. За последнюю неделю был достигнут прогресс", - заявил Трамп во время брифинга в Белом доме в среду, 8 апреля.

 В то же время он отметил, что сами США вряд ли станут снижать добычу нефти в координации с ОПЕК+. "Мы уже сократили добычу, потому что ориентируемся на ситуацию на рынке", - заявил американский лидер.

Изначально экстренный саммит стран-участниц ОПЕК+ был запланирован на 6 апреля, но его перенесли на 9 апреля, чтобы получить дополнительное время для переговоров.

Провал сделки ОПЕК+
1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Москва и Эр-Рияд обвиняют в этом друг друга. С тех пор цены на нефть на мировом рынке упали более чем вдвое. В состав ОПЕК+ входят 13 государств-участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также Россия, Казахстан и Азербайджан.

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    Автор: Андрей Гурков


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