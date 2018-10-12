 Трамп больше не считает изменения климата ″вымыслом″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.10.2018

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Мир

Трамп больше не считает изменения климата "вымыслом"

Президент США признал наличие изменений климата, однако отметил, что не хочет по этой причине тратить триллионы долларов и терять рабочие места.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп признал, что больше не считает изменения климата "вымыслом", однако отказался допустить их антропогенный характер. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS, которое американская телерадиосеть CBS выдала в эфир в воскресенье, 14 октября.

Контекст

Многие жители Германии готовы отказаться от полетов на самолете, но не от собственного автомобиля, свидетельствуют результаты опроса института общественного мнения Emnid. (14.10.2018)

После выхода США из Парижского соглашения по климату остальные страны продолжат бороться с глобальным потеплением. И Германия сыграет в этом процессе важную роль, считает Йенс Турау. (02.06.2017)

"Думаю, что-то происходит. Что-то меняется в одну сторону, а потом поменяется в другую", - отметил он. "Не думаю, что это все выдумка. Полагаю, разница все же существует. Однако не уверен, что она вызвана человеческими факторами. Скажу так: я не хочу платить триллионы долларов. Не хочу терять миллионы рабочих мест", - подчеркнул он.

В июне 2017 года глава Белого дома заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он высказал мнение, что цель договоренностей касается, в первую очередь, не климата, а финансовых выгод для ряда стран. Ранее, в 2012 году, Трамп написал в Twitter, что концепцию глобального потепления придумали китайцы, чтобы "сделать неконкурентоспособным американское производство".

Второе место после Китая

Решение Вашингтона нанесет ощутимый удар по усилиям мирового сообщества в борьбе с глобальным потеплением, поскольку США занимают второе место после Китая по выбросам в атмосферу углекислого газа. Предшественник Дональда Трампа Барак Обама в 2016 году обязался к 2025 году сократить объем вырабатываемых парниковых газов на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года.

Из почти 200 стран, участвовавших в обсуждении Парижского соглашения, только две отказались от него: Сирия из-за продолжающейся гражданской войны и Никарагуа из-за недостаточно жестких условий пакта.

 

Смотритетакже:

  • Datenvisualisierung RUSSISCH CO2 Budget

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Стремиться к поставленной цели

    Температура на Земле продолжает неуклонно расти. Ученые подсчитали, какой объем выбросов СО2 является допустимым для того, чтобы темпы повышения температуры на нашей планете оставались в пределах 2 градусов по Цельсию - эту цель ранее поставило международное сообщество.

  • Инфографика - динамика выбросов СО2 в атмосферу разными странами

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Когда наступит перелом?

    В последние несколько лет почти все ведущие индустриальные страны мира уменьшили либо стабилизировали выбросы парниковых газов в атмосферу.

  • Инфографика - обязательства по снижению выброса парниковых газов в атмосферу

    Изменение климата: борьба с глобальным потеплением в цифрах

    Обязательства и сценарии

    В зависимости от того, как будут выполняться обязательства по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, ситуация с глобальным потеплением может развиваться по трем различным сценариям.

    Автор: Джианна Грюн, Владимир Дорохов


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