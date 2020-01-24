 Трагедия Освенцима не может быть забыта | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.01.2020

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Германия

Трагедия Освенцима не может быть забыта

В январе 1945 года москвич Иван Мартынушкин, будучи офицером Красной армии, освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. В 75-ю годовщину тех событий он поделился с DW своими воспоминаниями.

На территории музейного комплекса Аушвиц-Биркенау

На территории музейного комплекса Аушвиц-Биркенау

Ветерану Второй мировой войны Ивану Мартынушкину - 96 лет. В январе 1945 года он, будучи офицером Красной армии, воевал с нацистами на территории Польши и освобождал лагерь смерти Освенцим. Спустя ровно 75 лет после тех событий он рассказал DW о своих впечатлениях от увиденного.

DW: Что вы увидели, когда подошли к Освенциму?

Иван Мартынушкин: В то время я был командиром пулеметной роты. После освобождения Кракова мы продвигались дальше вглубь Польши - постоянно с боями. После одного такого боя мы перешли Вислу, выбили немцев из поселка и вышли на огромное поле, которое было огорожено по всему периметру мощной оградой из колючей проволоки с электрическими проводами и сторожевыми вышками. За оградой были видны строения.

Иван Мартынушкин (фото из архива)

Иван Мартынушкин (фото из архива)

Тогда мы еще ничего не знали о том, что там находилось - мы полагали, что это немецкая военная база. Наш батальон провел ночь в поселке, а утром, когда рассвело, поступила команда прочесать всю эту местность. Я с группой командиров как раз проходил вдоль проволочного ограждения. В какой-то момент нас обстреляли. Нам показалось, что стрельба идет из одного нежилого помещения - кирпичного здания. Мы позвонили начальству и спросили, нельзя ли ударить по этому зданию из пушек. Нам ответили, что нет и что нужно стараться обходиться без стрельбы, потому что за колючей проволокой - лагерь пленных.

Потом по мере движения вдоль проволоки мы увидели, что там ходят люди. Они уже поняли, кто мы, и стали давать нам приветственные знаки. После выполнения задачи по зачистке все наши подразделения должны были собраться в селе и двигаться дальше. Но мы с группой офицеров решили все-таки заглянуть в лагерь: нам было очень интересно узнать, что это за люди и есть ли там советские военнопленные. Мы зашли в лагерь, подошли к небольшой группе истощенных людей. Мы попытались объясниться, но их язык был нам совершенно непонятен. Они показывали на себя и говорили: "Hungary" (Венгрия - англ.). Потом уже я понял, что это были венгерские узники.

Мы постояли, посмотрели друг другу в глаза. Было видно, что они понимают, что теперь свободны, чувствовалась радость. Потом мы заглянули в один барак: там было очень темно, стоял тяжелый спертый воздух. Мы даже не стали туда заходить, но чувствовали, что на нарах лежат люди. Уже потом мы поняли, что узники были в таком состоянии, что уже не могли подняться и выйти нам навстречу.

Контекст

В канун 75-летия со дня освобождения Освенцима жительница Беларуси Александра Борисова поделилась с DW своими воспоминаниями о пережитом в концлагере, куда ее отправили ребенком. (25.01.2020)

Через 75 лет после освобождения Освенцима президент ФРГ говорил на Всемирном форуме памяти Холокоста о немецком стыде и ответственности. Тон его речи был абсолютно правильным, считает Марсель Фюрстенау. (24.01.2020)

Немецкие музыканты посетили Освенцим после того, как их обвинили в антисемитизме. Историк и активист Кристоф Хойбнер считает это важным опытом. (08.06.2018)

Украинец Яков Ломака, бывший "остарбайтер" и узник Освенцима, рассказал DW о том, что пережил в концлагерях во время войны, и о своем отношении к немцам сегодня. (09.05.2018)

К этому времени с других сторон лагеря уже подошли другие наши воинские части. Многие узники бродили между бараками, собирались группами. Но у нас не было конкретной задачи на проведение операции внутри самого лагеря, поэтому это была очень короткая встреча. А потом мы уже двинулись дальше, к реке Одер.

 - Когда вы узнали о масштабах того, что происходило в Освенциме?

- О том, что в этом лагере происходило плановое истребление людей, я узнал уже из материалов комиссии (Чрезвычайная государственная комиссия СССР, которая в 1945 году занималась расследованием преступлений, совершенных в Освенциме. - Ред.)  и публикаций на эту тему. Тогда, естественно, я испытал шок, подумал, что вот, оказывается, какой лагерь я освобождал, что я видел только его кусочек.

- Сейчас Освенцим - это музей. На ваш взгляд, насколько это помогает молодым людям осознать весь ужас того, что там происходило?

 - Когда я там бывал, то  всегда видел группы школьников, которые приезжают туда со всех концов света. Я думаю, что это оставляет у них какое-то понимание. Даже если сейчас это еще не доходит до глубины их сердец, то потом они все равно, может быть, это вспомнят. Мне кажется, что это очень полезное мероприятие.

 - Вы считаете, что о тогдашних событиях нужно рассказывать даже спустя 75 лет?

 - Конечно, обязательно. Ведь это трагедия всей войны. В этой войне погибло 60 млн человек, и ее нельзя ставить в ряд других войн. И преступления (нацистов. - Ред.) тоже нельзя ставить в один ряд с другими злодеяниями, которые имели место в истории. Это особый случай, ведь хладнокровным убийством людей занимались образованные, грамотные люди, воспитанные в европейской культуре. Конечно, такая трагедия не может быть забыта. О ней нужно все время напоминать.

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  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

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  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:16

Освобождение Освенцима в 1945 году: воспоминания офицера Красной армии о нацистском лагере смерти

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2020)  

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Освобождение Освенцима в 1945 году: воспоминания офицера Красной армии о нацистском лагере смерти  

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве  

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

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