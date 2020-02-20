Трагедия в Ханау: немецкие политики требуют решительного отпора расизму

После событий в Ханау, где преступник расстрелял девять человек, немецкие политики выступили за жесткие меры в борьбе с правым террором.
Массовое убийство в гессенском городе Ханау вызвало негодование и скорбь в Германии. Глубокие соболезнования родственникам погибших в результате "ужасного преступления" выразил в Twitter представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он указал, что федеральный канцлер внимательно следит за ходом расследования. Сама Ангела Меркель (Angela Merkel) в связи с событиями в Ханау заявила, что многое свидетельствует о правоэкстремистской и расистской подоплеке преступления в Ханау. "Расизм - это яд, ненависть - это яд", - указала в своем выступлении канцлер, отметив, что государство стоит на защите прав и достоинства каждого человека в Германии. Тем, кто пытается расколоть страну по признакам расовой или религиозной принадлежности, будет дан жесткий отпор.
Теракт жестко осудили представители всех политических партий Германии. Некоторые из них одновременно попытались использовать трагические события для борьбы с политическими противниками. Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что события в Ханау свидетельствуют о том, что христианские демократы не должны сотрудничать с правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ). По ее словам, эта партия потворствует крайне правым, в том числе и в своих собственных рядах.
В свою очередь, один из видных политиков АдГ Георг Пацдерски (Georg Pazderski), выразив соболезнование родным и близким погибших в Ханау, задал риторический вопрос: "Это действительно обещанная в 2017 году Меркель и ХДС Германия, в которой мы хорошо живем?
Правовое государство должно отреагировать жестко
Премьер-министр Гессена Фолькер Буффье (Volker Bouffier) назвал сегодняшний день днем ужаса и скорби. Министр внутренних дел этой федеральной земли Петер Бойт (Peter Beuth) заявил, что расследование преступления идет полным ходом. По предварительным данным, указал он, речь идет о преступлении с ксенофобской мотивацией. Об этом свидетельствует, в частности, праворадикальная направленность интернет-сайта предполагаемого убийцы - 43-летнего Тобиаса Р.
"Мы должны детально расследовать подоплеку преступления и сделать все, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем", - заявила министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).
Баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что правовое государство должно со всей твердостью и решительностью отреагировать на расстрел в Ханау. "В мыслях мы с близкими жертв", - написал он в Twitter.
Власти должны вынести урок из преступления в Ханау
Центральный совет мусульман в Германии назвал преступление в Ханау "нападением на демократию". Генеральный секретарь центрального совета Абдассамад Эль Язиди в беседе с DW призвал власти встать на защиту мусульман и мигрантов. По его словам, политики должны извлечь урок из событий в Ханау.
Эксперт по безопасности из Франкфурта-на-Майне Ян Сан-Пьер (Yan San-Pierre) заявил в интервью DW, что расследование преступления в Ханау, похоже, продвигается намного быстрее, чем в сходных предыдущих случаях терактов, осуществленных в Германии правыми радикалами.
На явную принадлежность стрелка из Ханау к этим кругам, отметил Сан-Пьер, свидетельствуют характерные термины, используемые им в предсмертной записке. Эксперт указывает на необходимость вскрыть все средства поддержки - моральной, материально-технической и, возможно, финансовой, - которую преступник получал за свою интернет-активность.