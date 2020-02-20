Трагедия в Ханау: немецкие политики требуют решительного отпора расизму

Массовое убийство в гессенском городе Ханау вызвало негодование и скорбь в Германии. Глубокие соболезнования родственникам погибших в результате "ужасного преступления" выразил в Twitter представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он указал, что федеральный канцлер внимательно следит за ходом расследования. Сама Ангела Меркель (Angela Merkel) в связи с событиями в Ханау заявила, что многое свидетельствует о правоэкстремистской и расистской подоплеке преступления в Ханау. "Расизм - это яд, ненависть - это яд", - указала в своем выступлении канцлер, отметив, что государство стоит на защите прав и достоинства каждого человека в Германии. Тем, кто пытается расколоть страну по признакам расовой или религиозной принадлежности, будет дан жесткий отпор.

Теракт жестко осудили представители всех политических партий Германии. Некоторые из них одновременно попытались использовать трагические события для борьбы с политическими противниками. Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что события в Ханау свидетельствуют о том, что христианские демократы не должны сотрудничать с правопопулистской "Альтернативой для Германии" (АдГ). По ее словам, эта партия потворствует крайне правым, в том числе и в своих собственных рядах.

В свою очередь, один из видных политиков АдГ Георг Пацдерски (Georg Pazderski), выразив соболезнование родным и близким погибших в Ханау, задал риторический вопрос: "Это действительно обещанная в 2017 году Меркель и ХДС Германия, в которой мы хорошо живем?

Правовое государство должно отреагировать жестко

Премьер-министр Гессена Фолькер Буффье (Volker Bouffier) назвал сегодняшний день днем ужаса и скорби. Министр внутренних дел этой федеральной земли Петер Бойт (Peter Beuth) заявил, что расследование преступления идет полным ходом. По предварительным данным, указал он, речь идет о преступлении с ксенофобской мотивацией. Об этом свидетельствует, в частности, праворадикальная направленность интернет-сайта предполагаемого убийцы - 43-летнего Тобиаса Р.

"Мы должны детально расследовать подоплеку преступления и сделать все, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем", - заявила министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что правовое государство должно со всей твердостью и решительностью отреагировать на расстрел в Ханау. "В мыслях мы с близкими жертв", - написал он в Twitter.

Власти должны вынести урок из преступления в Ханау

Центральный совет мусульман в Германии назвал преступление в Ханау "нападением на демократию". Генеральный секретарь центрального совета Абдассамад Эль Язиди в беседе с DW призвал власти встать на защиту мусульман и мигрантов. По его словам, политики должны извлечь урок из событий в Ханау.

Эксперт по безопасности из Франкфурта-на-Майне Ян Сан-Пьер (Yan San-Pierre) заявил в интервью DW, что расследование преступления в Ханау, похоже, продвигается намного быстрее, чем в сходных предыдущих случаях терактов, осуществленных в Германии правыми радикалами.

На явную принадлежность стрелка из Ханау к этим кругам, отметил Сан-Пьер, свидетельствуют характерные термины, используемые им в предсмертной записке. Эксперт указывает на необходимость вскрыть все средства поддержки - моральной, материально-технической и, возможно, финансовой, - которую преступник получал за свою интернет-активность.

Стрельба в Ханау Гессенский город Ханау в Германии стал местом кровавой бойни Вечером 19 февраля в одну из кальянных в центральной части города Ханау, что в федеральной земле Гессен, ворвался человек и начал стрельбу по посетителям.

Стрельба в Ханау Стрельба в кальянной Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. По неподтвержденным данным, в помещение вошел мужчина и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек.

Стрельба в Ханау Полиция быстро вышла на след преступника Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены еще два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р.

Стрельба в Ханау В машине предполагаемого преступника найдены патроны Полиция приводит первые данные о предполагаемом преступнике: Тобиас Р., немец, имел право владеть охотничьим оружием. В его машине обнаружены патроны.

Стрельба в Ханау Полиция провела масштабную операцию На помощь коллегам из Гессена прибыли полицейские из Баварии. Следствие считает, что речь идет о преступнике-одиночке.

Стрельба в Ханау Разрешение на владение охотничьим оружием Как выяснили следователи, у предполагаемого стрелка, 43-летнего Тобиаса Р., было разрешение на владение охотничьим оружием.

Стрельба в Ханау Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

Стрельба в Ханау Расследованием занимается Федеральная прокуратура В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца, вероятно, руководствовался правоэкстремистскими мотивами. Автор: Вадим Шаталин

