 Тоскуют ли жители Восточной Европы по социализму? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 20.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Тоскуют ли жители Восточной Европы по социализму?

Что думают жители посткоммунистических европейских стран о демократических преобразованиях спустя 30 лет после падения железного занавеса? Pew Research Center выяснял мнения европейцев.

Венгерские солдаты разбирают забор на границе с Австрией, май 1989 года

Венгерские солдаты разбирают заграждение из колючей проволоки на границе с Австрией, май 1989 года

В 1989 году в Европе произошли исторические изменения. Коммунизм потерпел крах, страны Восточной и Центральной Европы освободились от влияния Советского Союза. А через несколько лет после этого, в 1991 году, и сам СССР перестал существовать. После падения железного занавеса восточноевропейские страны начали постепенно открываться миру - как в социальном, так и в экономическом смысле. Волна оптимизма прокатилась по континенту.

Спустя 30 лет большинство граждан стран бывшего Восточного блока все еще приветствуют политическую и общественную трансформацию, которая тогда началась. Вместе с тем они не всегда довольны нынешней политической и экономической ситуацией в своих странах. Таковы результаты исследования под названием "Европейское общественное мнение спустя три десятилетия после падения коммунизма", проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center при поддержке немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber Stifftung) .

Благосостояние влияет на удовлетворенность жизнью

"Уровень удовлетворенности зависит от экономического благосостояния. И это неудивительно", - говорит Нора Мюллер (Nora Müller), глава берлинского филиала фонда Кёрбера. Демократическая многопартийная система, а также рыночная экономика находят наибольшую поддержку опрошенных в таких странах, как Польша и Литва. Ведь эти страны смогли обеспечить значительный рост благосостояния своих граждан.

Нора Мюллер

Нора Мюллер

По данным исследования, в государствах, которые вступили в Европейский Союз и получают экономические преимущества от этого шага, граждане наиболее положительно высказываются о посткоммунистической трансформации. Кроме того, жители этих стран преимущественно положительно относятся к членству в ЕС - таков один из выводов опроса, в котором приняли участие почти 19 тысяч человек.

В то же время поддержка демократических принципов не везде одинаково сильна. "В странах ЕС, в которых в экономическом плане не все так хорошо, - особенно это видно на примере Болгарии, - степень удовлетворенности ниже", - объясняет Нора Мюллер.

Скепсис в Украине

Учитывая политическое и экономическое развитие, исследователи констатировали наличие значительных региональных различий. Среди стран Центральной и Восточной Европы введение многопартийной системы и рыночной экономики более всего приветствуют в Польше - 85 процентов опрошенных. Такие же высокие показатели исследователи зафиксировали в Восточной Германии, на территории бывшей ГДР. Несколько ниже показатель в Чехии (около 80 процентов), Словакии (около 70 процентов) и Литве (70 процентов).

Заметно ниже - в Украине. Лишь половина опрошенных украинцев положительно оценивает политический и экономический строй, который пришел на смену социалистической системе. А самый низкий показатель в России. Там только 43 процента опрошенных положительно оценивают многопартийную систему, и 38 процентов одобрительно относятся к рыночной экономике.

Евросоюз действует, как магнит

Членство в Евросоюзе играет значительную роль в отношении респондентов к происходящему в их странах, отмечают исследователи. "ЕС до сих пор притягивает, как магнит, - говорит Нора Мюллер. - Перспектива вступления в организацию придает определенный импульс реформам. И цифры демонстрируют, что удовлетворение жизнью у людей растет, если после вступления их страны в ЕС дела у них идут хорошо и если экономическая ситуация улучшилась".

Однако не только изменения в уровне жизни были предметом интереса исследователей. Выяснилось, например, что, по мнению 40 процентов опрошенных, правовая система, система здравоохранения, а также "семейные ценности" за последние 30 лет претерпели не столь позитивные изменения.

Контекст

Известный немецкий кремлевед Эберхард Шнайдер считает, что Горбачев слишком поздно инициировал Новоогаревский процесс, и сохранить Советский Союз в какой бы то ни было форме было уже невозможно. СССР был обречен. (22.04.2011)

В странах с устойчивой демократией живет всего пять процентов мирового населения. Но порой и прочно укоренившаяся в обществе парламентская демократия нуждается в защите и обновлении. (15.09.2019)

21 августа 1968 года в Чехословакию вошли танки стран Варшавского договора. Так была подавлена "Пражская весна" - попытка построить социализм с человеческим лицом. (21.08.2018)

В России так и не поняли, за что в Литве осудили советских военных - участников событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, считает Константин Эггерт. (28.03.2019)

Стереотипы в голове

Разочарование из-за потери так называемых "семейных ценностей" в некоторых странах сопровождается неприятием альтернативных взглядов на жизнь. Так, по сей день существует большое различие между Восточной и Западной Европой в вопросе отношения к гомосексуальности. Но как подчеркивает Нора Мюллер, "это не означает, что в восточноевропейских странах нет прогрессивных сил. Совсем наоборот: там много людей, которые борются за права гомосексуалов".

Как показывает исследование, в целом в Европе некоторые демократические принципы вызывают у жителей больше одобрения, чем другие. "Подавляющее большинство, как правило, считает важными честную систему правосудия и равные права обоих полов, - отмечают авторы исследования. - Поддержка свободы вероисповедания и свободы действий групп гражданского общества в некоторых случаях, наоборот, ниже". Самым же важным для опрошенных являются функционирование правового государства, свобода слова и свободные выборы.

В целом авторы исследования констатируют положительный образ Европы через 30 лет после падения железного занавеса. По крайней мере, граждане большинства европейских стран, которые приняли участие в опросе, смотрят в будущее если и без подчеркнутого энтузиазма, то со сдержанным оптимизмом. "В странах Центральной и Восточной Европы многие жители очень позитивно настроены в отношении будущих связей их стран с другими европейцами", - добавляет Мюллер. По ее словам, граждане этих стран с оптимизмом смотрят в будущее, в котором, по их мнению, не будет значительных потрясений и конфликтов.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YouTubeTelegram

Смотрите также:

  • Акция Балтийский путь в Таллине, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Акция за независимость стран Балтии

    Акция за независимость - "Балтийский путь" была приурочена к 50-летию подписания договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, известного как пакт Молотова - Риббентропа. К нему прилагался секретный протокол, распределявший зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе: к СССР отходили часть Польши, балтийские страны и Бессарабия. На фото: живая цепь в Таллине 23 августа 1989 года.

  • Акция Балтийский путь в Вильнюсе, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Живая цепь длиной в 600 км

    На фото: отрезок "Балтийского пути" в Вильнюсе, столице бывшей Литовской ССР. В общей сложности длина живой цепи составила более 600 км: в акции приняли участие около 2 млн человек - то есть, примерно четверть населения трех балтийских республик в 1989 году, вместе взятых. В то время в странах Балтии еще не знали, как на демонстрацию отреагируют в Кремле.

  • Акция Балтийский путь в Таллине, 23 августа 1989 г.

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Взявшись за руки: от Таллина до Вильнюса

    Акция получила широкий резонанс: на улицу вышли мужчины, женщины, дети, старики и молодежь. Соседи приносили им еду, милиция останавливала движение. Ровно в 19 часов вечера два миллиона человек взялись за руки и не разнимали их на протяжении 15 минут, образовав самую длинную человеческую цепь в мире и соединив три столицы - Таллин, Ригу и Вильнюс.

  • Акция Балтийский путь

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    На пороге новой эры

    Люди приходили на акцию с еще недавно запрещенными национальными флагами трех балтийских республик до их включения в состав СССР в 1940 году, а после завершения мероприятия до поздней ночи распевали народные песни. Им казалось, что независимость близка как никогда. Так оно и было.

  • Акция Балтийский путь

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Осторожная реакция Москвы

    Тот факт, что в акции приняла участие четверть населения стран Балтии, говорит об ее исключительной важности. В Кремле воздержались от насильственных действий, однако пытались всячески приуменьшить роль "Балтийского пути". Несмотря на это, процесс распада СССР был уже запущен: в 1991 году Латвия, Эстония и Литва вновь обрели независимость.

  • Плитка с надписью stebuklas в Вильнюсе

    30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

    Место, где сбываются желания

    Живая цепь заканчивалась на площади перед Кафедральным собором Вильнюса. Впоследствии на этом месте была установлена плитка с надписью "stebuklas", что в переводе с литовского означает "чудо". Считается, что если встать на плиту и, загадав желание, повернуться на 360 градусов, то оно непременно исполнится.

    Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина


Смотреть видео 00:57

Почему шоколадная паста в Восточной Европе хуже, чем на Западе

 

Контекст

30 лет "Балтийскому пути": живая цепь за независимость

23 августа 1989 года, когда СССР находился на пороге распада, около 2 млн эстонцев, латышей и литовцев выстроились в самую длинную живую цепь в истории. Галерея DW - о том, как это было.  

Ссылки в интернете

Сайт Pew Research Center

Сайт Pew Research Center

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему шоколадная паста в Восточной Европе хуже, чем на Западе  

25 лет без Варшавского договора, или Почему осталась НАТО  

В Берлине будут внимательнее изучать РФ и Восточную Европу  

Также по теме

Zweiter Weltkrieg Überfall auf Polen 03.09.1939

Когда действительно началась Вторая мировая война? 30.08.2019

Ответ очевиден не для всех. Некоторые историки склонны считать, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941-го. Другие - что 23 августа 1939-го.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Россия признала украинцев и белорусов носителями русского языка  

Чего ждать от продолжения "Рассказа служанки"?  

В ФРГ задержана банда из Беларуси, грабившая грузовики  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно