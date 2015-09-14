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Тони Абботт

Экс-премьер Австралии.

Тони Абботт - австралийский политик, бывший лидер Либеральной партии. В 2013 - 2015 годах возглавлял правительство Австралии.

14.09.2015 ***** epa04929818 Australian Prime Minister Tony Abbott speaks during a press conference in the Blue Room, at Parliament House in Canberra, Australia, 14 September 2015. Australian Federal Minister for Communications Malcolm Turnbull has announced that he would challenge Australian Prime Minister Tony Abbott for the leadership of the Liberal National Party. EPA/SAM MOODY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Премьер-министр Австралии уйдет со своего поста 14.09.2015

Тони Абботт проиграл внутрипартийные выборы и теперь должен уступить свой пост мультимиллионеру Малколму Тернбуллу.
epa04735517 Australian Minister for Immigration and Border Protection, Peter Dutton speaks to the media at the Cinnamon Grand Hotel in Colombo, Sri Lanka, 06 May 2015. A delegation from Australia is in Sri Lanka to discuss further prevention of migration and human trafficking between the two countries. Australia has already commissioned two fully refurbished Bay-class patrol boats to the Sri Lankan Navy. EPA/M.A.PUSHPA KUMARA +++(c) dpa - Bildfunk+++

В парламент Австралии внесено предложение лишать бойцов ИГ гражданства 24.06.2015

Депутаты намерены помешать своим гражданам, воюющим на стороне террористических группировок за границей, возвращаться в Австралию.
New South Wales police officers guard a post near the fenced-off site of the siege at the Lindt cafe in Martin Place, Sydney, December 17, 2014. Tough new national security laws failed to prevent a deadly hostage crisis in the heart of Sydney this week, Australian Prime Minister Tony Abbott said on Wednesday, raising questions about the usefulness of such measures. REUTERS/Jason Reed (AUSTRALIA - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST) --- eingestellt von haz

В Австралии предотвращен теракт 09.05.2015

Террористическое нападение предотвращено в Австралии. Полиция задержала 17-летнего юношу и обезвредила три предполагаемых взрывных устройства.
epa04530318 A picture made available 15 December 2014 shows muslim cleric Man Haron Monis speaking to the media after leaving Downing Centre Local Court after he had been charged with seven counts of unlawfully using the postal service to menace, after sending harassing letters to families of Australian soldiers, in Sydney, Australia, 10 November 2009. According to news reports on 15 December 2014 citing police, Man Haron Monis has allegedly been identified by police as the hostage-taker at a cafe in downtown Sydney, Australia. A number of hostages were being held inside a Lindt cafe, after witnesses reported gunshots and footage showed an Islamist flag held up to the window. EPA/SERGIO DIONISIO AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премьер Австралии: Преступник в Сиднее был "одержим экстремизмом" 16.12.2014

По словам премьера Австралии Абботта, преступник, захвативший кафе в Сиднее, был "одержим экстремизмом" и психически лабилен. Его мотивы остаются неясными.

Захват заложников в Сиднее: полиция ведет переговоры (15.12.2014) 15.12.2014

Уже целый день вооруженный мужчина удерживает около 30 заложников в кафе в центре Сиднея. Он заставил 2 человек вывесить флаг в окне с надписью "Аллах велик". Пока неизвестно, чего добивается захватчик.
SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 15: A person is taken out on a stretcher from the Lindt Cafe, Martin Place following a hostage standoff on December 15, 2014 in Sydney, Australia. Police stormed the Sydney cafe as a gunman had been holding hostages. (Photo by Joosep Martinson/Getty Images)

Драма в Сиднее: Террорист, захвативший заложников, убит 15.12.2014

В центре Сиднея неизвестный вооруженный злоумышленник захватил в кафе Lindt в заложники не менее 30 человек. DW следит за развитием событий в специальной хронике (время среднеевропейское).
A passenger ferry navigates past the Sydney Opera House and the Central Business District on a sunny winter afternoon in Sydney July 31, 2013. Sydney has experienced one of the warmest Julys on record with average daytime temperatures of above 19 degrees Celsius (66 degrees Fahrenheit), local media reported. REUTERS/Daniel Munoz (AUSTRALIA - Tags: ENVIRONMENT SOCIETY MARITIME CITYSCAPE BUSINESS)

Драма в Сиднее: злоумышленники требуют переговоров с премьером Австралии 15.12.2014

Захватившие заложников преступники в кафе Сиднея потребовали переговоров с премьер-министром Австралии Тони Абботтом. Австралийская полиция попыталась связаться со злоумышленниками.

Геофактор коротко: 11.12.2014 17:00 (мск) 11.12.2014

Киев призвал Россию вывести войска. ЕС планирует новые санкции по отношению к Крыму. ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 10,5 процента. Airbus может снять с производства A380.
(L-R) U.S. President Barack Obama, Australian Prime Minister Tony Abbott and Japanese Prime Minister Shinzo Abe meet at the G20 summit in Brisbane November 16, 2014. REUTERS/Kevin Lamarque (AUSTRALIA - Tags: POLITICS BUSINESS)

Австралия, США и Япония осудили роль России в кризисе на Украине 16.11.2014

В совместном заявлении лидеры Австралии, США и Японии потребовали от России прекратить "дестабилизировать ситуацию на востоке Украины" и осудили аннексию Крыма.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht nach rund 24-stündiger Flugzeit am 13.11.2014 auf dem Flughafen in Auckland die Gangway vom Airbus A340 der Luftwaffe hinunter. Die Kanzlerin besucht neben Neuseeland auch den G20-Gipfel in Brisbane in Australien und fliegt anschließend weiter nach Sydney. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Меркель объявила о возможной встрече с Путиным на саммите G20 14.11.2014

Канцлер ФРГ заявила, что существует вероятность двусторонней встречи с российским лидером в Австралии. Между тем Дэвид Кэмерон заявил о возможном ужесточении санкций против РФ.
An armed pro-Russian separatist stands on part of the wreckage of the Malaysia Airlines Boeing 777 plane after it crashed near the settlement of Grabovo in the Donetsk region in this July 17, 2014 file photo. The United Nations' civil aviation body will launch two pilot projects designed to help airlines and states better share information about risks in conflict zones, the organization said on August 26, 2014 nearly six weeks after Malaysian airliner flight MH17 was shot down over Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev/Files (UKRAINE - Tags: TRANSPORT DISASTER CIVIL UNREST)

Премьер Австралии призвал Путина извиниться за крушение "Боинга" 11.11.2014

На встрече с российским президентом Тони Абботт посоветовал ему последовать примеру США, которые извинились за иранский пассажирский самолет, сбитый в 1988 году.
Armed pro-Russian separatists stand guard as monitors from the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and members of a Malaysian air crash investigation team inspect the crash site of Malaysia Airlines Flight MH17, near the village of Hrabove (Grabovo), Donetsk region in this July 22, 2014 file photo. The United Nations' civil aviation body will launch two pilot projects designed to help airlines and states better share information about risks in conflict zones, the organization said on August 26, 2014 nearly six weeks after Malaysian airliner flight MH17 was shot down over Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev/Files (UKRAINE - Tags: TRANSPORT DISASTER CIVIL UNREST)

Крушение MH17: премьеры Австралии и Нидерландов усиливают нажим на Путина 06.11.2014

Премьер Австралии Абботт намерен обсудить с президентом РФ крушение малайзийского авиалайнера на востоке Украины. Он подчеркнул, что Путину не удастся уклониться от этого разговора.
epa04324805 Australian Prime Minister Tony Abbott during a press conference in Canberra, Australia, 21 July 2014. Mr Abbott was reacting to the shooting down of Malaysian Flight MH17 over Ukraine. Twenty-eight people from across Australia were among the 298 people killed in the crash in Ukraine, which the government of Prime Minister Tony Abbott blames on Russia. EPA/ALAN PORRITT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Премьер Австралии готовится к жесткой беседе с Путиным 13.10.2014

Тони Абботт заявил, что потребует от президента России оказать полную поддержку расследованию крушения рейса MH17 в Донбассе. Самолет сбили, используя российскую военную технику, считает политик.
epa04324805 Australian Prime Minister Tony Abbott during a press conference in Canberra, Australia, 21 July 2014. Mr Abbott was reacting to the shooting down of Malaysian Flight MH17 over Ukraine. Twenty-eight people from across Australia were among the 298 people killed in the crash in Ukraine, which the government of Prime Minister Tony Abbott blames on Russia. EPA/ALAN PORRITT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Абботт: Австралия выделит боевые самолеты для борьбы с ИГ 03.10.2014

В Ирак также будут направлены австралийские военные советники, которые будут оказывать помощь солдатам иракской армии.
epa04324805 Australian Prime Minister Tony Abbott during a press conference in Canberra, Australia, 21 July 2014. Mr Abbott was reacting to the shooting down of Malaysian Flight MH17 over Ukraine. Twenty-eight people from across Australia were among the 298 people killed in the crash in Ukraine, which the government of Prime Minister Tony Abbott blames on Russia. EPA/ALAN PORRITT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Абботт: Австралия выделит военное снаряжение для украинской армии 10.09.2014

О выделении военного снаряжения для украинской армии заявил премьер-министр Австралии Абботт. По его словам, для оказания Украине гуманитарной помощи предоставят миллион долларов.
SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 07: Australian Prime Minister, Tony Abbott speaks to media at the Commonwealth Parliamentary Offices during a joint press conference on February 7, 2014 in Sydney, Australia. The New Zealand Prime Minister, John Key, and six of his ministers are in Sydney for a joint cabinet meeting with Australian Prime Minister Tony Abbott. (Photo by Brendon Thorne/Getty Images)

Австралия расширит санкции против Кремля до уровня Евросоюза 01.09.2014

Новые ограничительные меры коснутся поставок вооружений и оборудования для нефтегазовой отрасли, а также запретят торговлю с Крымом и инвестиции в полуостров.
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