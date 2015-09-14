Тони Абботт

Захват заложников в Сиднее: полиция ведет переговоры (15.12.2014)

Уже целый день вооруженный мужчина удерживает около 30 заложников в кафе в центре Сиднея. Он заставил 2 человек вывесить флаг в окне с надписью "Аллах велик". Пока неизвестно, чего добивается захватчик.