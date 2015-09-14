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Экс-премьер Австралии.
Тони Абботт - австралийский политик, бывший лидер Либеральной партии. В 2013 - 2015 годах возглавлял правительство Австралии.
Тони Абботт проиграл внутрипартийные выборы и теперь должен уступить свой пост мультимиллионеру Малколму Тернбуллу.
Депутаты намерены помешать своим гражданам, воюющим на стороне террористических группировок за границей, возвращаться в Австралию.
Террористическое нападение предотвращено в Австралии. Полиция задержала 17-летнего юношу и обезвредила три предполагаемых взрывных устройства.
По словам премьера Австралии Абботта, преступник, захвативший кафе в Сиднее, был "одержим экстремизмом" и психически лабилен. Его мотивы остаются неясными.
Уже целый день вооруженный мужчина удерживает около 30 заложников в кафе в центре Сиднея. Он заставил 2 человек вывесить флаг в окне с надписью "Аллах велик". Пока неизвестно, чего добивается захватчик.
В центре Сиднея неизвестный вооруженный злоумышленник захватил в кафе Lindt в заложники не менее 30 человек. DW следит за развитием событий в специальной хронике (время среднеевропейское).
Захватившие заложников преступники в кафе Сиднея потребовали переговоров с премьер-министром Австралии Тони Абботтом. Австралийская полиция попыталась связаться со злоумышленниками.
Киев призвал Россию вывести войска. ЕС планирует новые санкции по отношению к Крыму. ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 10,5 процента. Airbus может снять с производства A380.
В совместном заявлении лидеры Австралии, США и Японии потребовали от России прекратить "дестабилизировать ситуацию на востоке Украины" и осудили аннексию Крыма.
Канцлер ФРГ заявила, что существует вероятность двусторонней встречи с российским лидером в Австралии. Между тем Дэвид Кэмерон заявил о возможном ужесточении санкций против РФ.
На встрече с российским президентом Тони Абботт посоветовал ему последовать примеру США, которые извинились за иранский пассажирский самолет, сбитый в 1988 году.
Премьер Австралии Абботт намерен обсудить с президентом РФ крушение малайзийского авиалайнера на востоке Украины. Он подчеркнул, что Путину не удастся уклониться от этого разговора.
Тони Абботт заявил, что потребует от президента России оказать полную поддержку расследованию крушения рейса MH17 в Донбассе. Самолет сбили, используя российскую военную технику, считает политик.
В Ирак также будут направлены австралийские военные советники, которые будут оказывать помощь солдатам иракской армии.
О выделении военного снаряжения для украинской армии заявил премьер-министр Австралии Абботт. По его словам, для оказания Украине гуманитарной помощи предоставят миллион долларов.
Новые ограничительные меры коснутся поставок вооружений и оборудования для нефтегазовой отрасли, а также запретят торговлю с Крымом и инвестиции в полуостров.
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