 Токио и Сеул заявили о новом запуске ракет Северной Кореей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2019

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Мир

Токио и Сеул заявили о новом запуске ракет Северной Кореей

Армия КНДР провела запуск двух ракет, они пролетели 430 километров и упали в Японское море. Япония и Южная Корея выразили обеспокоенность.

Южнокорейское телевидение показывает запуск ракет в КНДР

Вооруженные силы Северной Кореи осуществили запуск двух неопознанных ракет, которые пролетели 430 километров в направлении Японского моря. Об этом сообщили представители министерства обороны Южной Кореи в четверг, 25 июля. "Наши военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных запусков, сохраняя при этом состояние боевой готовности", - говорится в сообщении.

Контекст

Переводчицу Ким Чен Ына отправили в лагерь за ошибку при переводе, сообщает южнокорейская газета "Чосон ильбо". (31.05.2019)

Новый запуск ракет был осуществлен в районе военной базы, где расположены баллистические ракеты средней дальности, сообщили в Комитете начальников штабов Южной Кореи. (09.05.2019)

Японский министр обороны Такэси Ивая, также получивший информацию о запуске, назвал его "прискорбным". "Мы будем продолжать прилагать усилия для сбора и анализа информации, координируя свои действия с США и Южной Кореей", - добавил Ивая. Не названный по имени представитель японского правительства заявил, что ракеты упали в море, не долетев до экономической зоны Японии, и не представляли угрозы ее безопасности.

Пхеньян обязался закрыть ракетный полигон

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и разработки межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи в сентябре того же года в Пхеньяне КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.

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    Автор: Григорий Аросев


Контекст

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