 Тимошенко заявила о попытке политической расправы перед выборами в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 15.02.2019

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Украина

Тимошенко заявила о попытке политической расправы перед выборами в Украине

Юлия Тимошенко обвинила генпрокурора Украины Юрия Луценко в попытке расправиться с конкурентами Петра Порошенко на президентских выборах.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о попытке "политической расправы" с ней, как главным конкурентом Петра Порошенко на президентских выборах в Украине. Так она прокомментировала DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности обращение генпрокурора Украины Юрия Луценко в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) о возможном заведении уголовного дела против нее.

Контекст

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Такие действия, по мнению Тимошенко, свидетельствуют о том, что "не готовы еще высокопоставленные лица в Украине жить по стандартам ЕС". Нынешние события напомнили лидеру партии "Батькивщина" другие эпизоды из ее политической биографии: "Вся моя жизнь говорит о том, что слабые мужчины-президенты Украины всегда пытались со мной нечестно конкурировать, пытались как-то пристроить за решетку. К сожалению, Порошенко не исключение". Юлия Тимошенко убеждена, что уголовное дело против нее возбуждать в итоге не будут.

15 февраля Юрий Луценко направил в САП заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко. Ранее к генпрокурору Украины с соответствующими подозрениями обратилась общественная организация "Центр противодействия коррупции". САП и Государственное бюро расследований не прокомментировали обращение Луценко. Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15 февраля не получало документов от Генпрокуратуры.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта.

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    Автор: Дмитрий Губенко


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