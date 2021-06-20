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Террор в Бельгии

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Illustration pictures shows police officers blocking the access to searches for evidence in the case of the Brabant killers (Tueurs du Brabant / Bende van Nijvel) in the woods in Pecrot, Grez-Doiceau. Thursday 16 July 2020. BELGA PHOTO THIERRY ROGE

В Бельгии найден мертвым солдат, угрожавший известному вирусологу 20.06.2021

Бельгийская полиция сообщила об обнаружении мертвым военного, направившего в мае письмо с угрозами в адрес государства и общественных деятелей и скрывшегося с оружием.
20141215 - GENT, BELGIUM: Illustration shows police near the Pilorijnstraat as four armed men invaded this morning an apartment in the Pilorijnstraat, near Gent Dampoort, Monday 15 December 2014. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

В Бельгии женщина напала с ножом на прохожих 03.02.2020

В бельгийском городе Гент женщина ранила ножом двух прохожих. По заявлению местных властей, первоначально нет причин полагать, что нападение имеет террористическую подоплеку.
FILE -- In this Thursday, Oct. 19, 2017 file photo, a frame grab made from drone video shows damaged buildings in Raqqa, Syria. Amnesty International, in a report Tuesday, June 5, 2018, accused the U.S. and its allies of showing little regard for civilians' lives while attacking the Syrian city that was once the self-styled capital of the Islamic State group. The report said that the U.S.-led coalition's 2017 assault on Raqqa killed hundreds of civilians and reduced sections of the city to rubble. A coalition spokesman calls the allegations absurd and grossly inaccurate. (AP Photo/Gabriel Chaim, File) |

В Сирии задержан палач ИГ, обезглавивший более 100 человек 31.08.2019

Задержанный 35-летний бельгиец Ануар Хаддуши известен по прозвищу "Палач из Ракки" из-за массовых казней. Он продолжал получать пособие на жилье в Великобритании.
31.03.2016 ***Illustration picture taken during police searches in the Rodenburg neighborhood in Marke, Kortrijk, Thursday 31 March 2016. The action is a part of the terrorism investigations. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE © picture-alliance/dpa/B. Doppagne

В Бельгии и Германии задержаны подозреваемые в подготовке теракта во Франции 02.07.2018

Спецслужбы Бельгии предотвратили теракт, который планировала устроить во Франции супружеская пара. В ФРГ по этому делу задержан иранский дипломат, работавший в посольстве в Вене.

Forensics experts are seen on the scene of a shooting in Liege, Belgium, May 29, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Прокуратура квалифицировала нападение в Бельгии как теракт 30.05.2018

Нападавший в Льеже использовал стиль атак, не раз показанных в пропагандистских видео экстремистской группировки "Исламское государство", считают в прокуратуре Бельгии.

Police wagons are parked outside the Brussels justice palace during the trial of Salah Abdeslam and Soufiane Ayari in Brussels, Monday, April 23, 2018. The sole surviving suspect in the 2015 Paris extremist attacks who was once Europe's most wanted fugitive will hear his judgment in an attempted murder case on Monday. Salah Abdeslam's verdict will be heard for his involvement in a March 15, 2016, police shootout, four months after the Paris attacks that killed 130. (AP Photo/Virginia Mayo) |

Предполагаемый парижский террорист осужден за перестрелку с полицией в Брюсселе 23.04.2018

28-летний Салах Абдеслам, считающийся последним оставшимся в живых участников терактов в Париже, приговорен в Бельгии к 20 годам тюрьмы.
21.06.2017+++ Belgian policeman get out of a house after searching it, following yesterday's attack, in Brussels, Belgium June 21, 2017. REUTERS/Eric Vidal

В Бельгии задержан подозреваемый в причастности к терактам в Брюсселе 11.10.2017

Генпрокуратура Бельгии предъявила задержанному обвинения в террористической деятельности. Ему также инкриминируют причастность к совершению терактов.
26.08.2017 *** A police officer patrols within the grounds of Buckingham Palace in London, Britain August 26, 2017. REUTERS/Paul Hackett Optimiert für mobile Angebote

Нападения в Лондоне и Брюсселе расследуются как теракты 26.08.2017

Дело об атаке в британской столице ведет антитеррористический отдел Скотленд-Ярда. Прокуратура Бельгии квалифицировала нападение в центре Брюсселя как "попытку убийства в террористических целях".
Police pictured at the scene where a man attacked soldiers with a knife and was shot in the Boulevard Emile Jacqmain - Emile Jacqmainlaan in the city centre of Brussels, Friday 25 August 2017. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ Foto: Laurie Dieffembacq/BELGA/dpa |

Мужчина напал с ножом на двух солдат в Брюсселе 25.08.2017

В результате атаки в Брюсселе военные получили легкие ранения. Нападавший скончался в больнице. В прокуратуре считают произошедшее "террористической атакой".
21.06.2017+++ Belgian policeman get out of a house after searching it, following yesterday's attack, in Brussels, Belgium June 21, 2017. REUTERS/Eric Vidal

По делу о попытке теракта в Брюсселе задержаны 4 человека 22.06.2017

Бельгийская полиция в рамках расследования попытки теракта на центральном вокзале Брюсселя задержала четырех мужчин. Подозреваемых искали в домах людей, часто общавшихся с террористом.
20.06.2017+++ Fire is seen at Brussels central station in Brussels, Belgium June 20, 2017. Courtesy Twitter/@remybonnaffe/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST ON SCREEN COURTESY REMY BONNAFFE. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAY

Премьер Бельгии созвал Национальный совет безопасности 21.06.2017

После попытки теракта на главном вокзале Брюсселя одной из тем обсуждения Национального совета безопасности Бельгии станет обеспечение безопасности саммита ЕС, который пройдет в столице страны 22-23 июня.
24.03.2016 *** Policemen pictured outside the courtroom, before the start of the handling of the case of Salah Abdeslam before the council chamber in Brussels, Thursday 24 March 2016. The court will have to decide whether Abdeslam will remain lodged in jail. On 18 March suspects in the November 13th Paris terrorist attacks Salah Abdeslam and Amine Choukri (alias Mounir Ahmed Alaaj, both assumed to be fake names) were arrested during searches in Molenbeek. Last Tuesday the police was shot with heavy weapons during the searching of an apartment in Vorst - Forest, further investigation of the incident led to the arrest of the main fugitive Abdeslam on Friday. BELGA PHOTO DIRK WAEM © picture-alliance/dpa/D. Waem

Предполагаемому организатору терактов в Париже и Брюсселе предъявлены обвинения 03.06.2017

Федеральная прокуратура Бельгии в рамках расследования парижских терактов предъявила Ясину Атару обвинения в убийствах и руководстве террористической группой.
Police secure the Champs Elysee Avenue after one policeman was killed and another wounded in a shooting incident in Paris, France, April 20, 2017. REUTERS/Christian Hartmann

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Париже 20.04.2017

Террористическая группировка назвала имя напавшего на полицейских в центре Парижа. Это гражданин Бельгии, который был членом ИГ.
March 22, 2017 Belgium's King Philippe lays a wreath during a ceremony in Brussels to commemorate the first anniversary of twin attacks at Brussels airport and a metro train in Brussels, Belgium, March 22, 2017. REUTERS/Yves Herman

Кошмар в сердце ЕС: годовщина терактов в Брюсселе (видео) 22.03.2017

Год назад жертвами нападений исламистов стали 32 человека. Какие выводы сделало правительство Бельгии после прошлогодних терактов?

Кошмар в сердце Европы: годовщина терактов в Брюсселе (22.03.2017) 22.03.2017

Год назад жертвами нападений исламистов стали 32 человека. Какие выводы сделало правительство Бельгии после прошлогодних терактов?

В Брюсселе проходят акции памяти в годовщину терактов 22.03.2017

Ровно год назад в Брюсселе произошли теракты, жертвами которых стали 32 человека, более 300 получили ранения. Бельгийцы почтили память погибших минутой молчания.
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