Террор в Бельгии

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Бельгийская полиция сообщила об обнаружении мертвым военного, направившего в мае письмо с угрозами в адрес государства и общественных деятелей и скрывшегося с оружием.
В бельгийском городе Гент женщина ранила ножом двух прохожих. По заявлению местных властей, первоначально нет причин полагать, что нападение имеет террористическую подоплеку.
Задержанный 35-летний бельгиец Ануар Хаддуши известен по прозвищу "Палач из Ракки" из-за массовых казней. Он продолжал получать пособие на жилье в Великобритании.
Спецслужбы Бельгии предотвратили теракт, который планировала устроить во Франции супружеская пара. В ФРГ по этому делу задержан иранский дипломат, работавший в посольстве в Вене.
Нападавший в Льеже использовал стиль атак, не раз показанных в пропагандистских видео экстремистской группировки "Исламское государство", считают в прокуратуре Бельгии.
28-летний Салах Абдеслам, считающийся последним оставшимся в живых участников терактов в Париже, приговорен в Бельгии к 20 годам тюрьмы.
Генпрокуратура Бельгии предъявила задержанному обвинения в террористической деятельности. Ему также инкриминируют причастность к совершению терактов.
Дело об атаке в британской столице ведет антитеррористический отдел Скотленд-Ярда. Прокуратура Бельгии квалифицировала нападение в центре Брюсселя как "попытку убийства в террористических целях".
В результате атаки в Брюсселе военные получили легкие ранения. Нападавший скончался в больнице. В прокуратуре считают произошедшее "террористической атакой".
Бельгийская полиция в рамках расследования попытки теракта на центральном вокзале Брюсселя задержала четырех мужчин. Подозреваемых искали в домах людей, часто общавшихся с террористом.
После попытки теракта на главном вокзале Брюсселя одной из тем обсуждения Национального совета безопасности Бельгии станет обеспечение безопасности саммита ЕС, который пройдет в столице страны 22-23 июня.
Федеральная прокуратура Бельгии в рамках расследования парижских терактов предъявила Ясину Атару обвинения в убийствах и руководстве террористической группой.
Террористическая группировка назвала имя напавшего на полицейских в центре Парижа. Это гражданин Бельгии, который был членом ИГ.
Год назад жертвами нападений исламистов стали 32 человека. Какие выводы сделало правительство Бельгии после прошлогодних терактов?
Ровно год назад в Брюсселе произошли теракты, жертвами которых стали 32 человека, более 300 получили ранения. Бельгийцы почтили память погибших минутой молчания.
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