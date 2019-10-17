Тереза Мэй - британский политик, лидер Консервативной партии. 13 июля 2016 года Мэй стала премьер-министром Великобритании, после того как премьер Кэмерон ушел в отставку в связи с решением британцев о выходе из ЕС.

Тереза Мэй - британский политик, лидер Консервативной партии. С 2010 по 2016 год была министром внутренних дел в двух правительствах во главе с Дэвидом Кэмероном. 13 июля 2016 года Мэй стала премьер-министром Великобритании, после того как Кэмерон ушел в отставку в связи с решением британцев о выходе из ЕС, принятом на референдуме в конце июня 2016 года.