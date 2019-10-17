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Тереза Мэй

Тереза Мэй - британский политик, лидер Консервативной партии. 13 июля 2016 года Мэй стала премьер-министром Великобритании, после того как премьер Кэмерон ушел в отставку в связи с решением британцев о выходе из ЕС.

Тереза Мэй - британский политик, лидер Консервативной партии. С 2010 по 2016 год была министром внутренних дел в двух правительствах во главе с Дэвидом Кэмероном. 13 июля 2016 года Мэй стала премьер-министром Великобритании, после того как Кэмерон ушел в отставку в связи с решением британцев о выходе из ЕС, принятом на референдуме в конце июня 2016 года.

05.09.2019 *** Britain's opposition Labour party leader Jeremy Corbyn leaves his home in north London on September 5, 2019. - Britain geared up for an early election on Thursday after parliament dealt a series of stinging defeats to Prime Minister Boris Johnson's hardline Brexit stance. (Photo by ISABEL INFANTES / AFP)

Лидер лейбористов критикует договоренность Лондона и Брюсселя по "Брекзиту" 17.10.2019

Соглашение Бориса Джонсона еще хуже, чем результат переговоров Терезы Мэй с Брюсселем, заявил Джереми Корбин. Он обеспокоен продовольственной безопасностью Великобритании и сферой здравоохранения.
25.08.2019+++Biarritz, Frankreich+++ G7 Summit 2019. Prime Minister Boris Johnson meets European Council President Donald Tusk for bilateral talks during the G7 summit in Biarritz, France. Picture date: Sunday August 25, 2019. See PA story POLITICS G7. Photo credit should read: Andrew Parsons/PA Wire URN:44835549 |

Джонсон заявил о неготовности заплатить ЕС полную сумму компенсаций по "Брекзиту" 25.08.2019

На полях саммита G7 Джонсон заявил, что считает нынешний проект договора по "Брекзиту" "мертвым", а предусмотренные в нем компенсации недействительными в случае отсутствия сделки.
Boris Johnson breach. File photo dated 10/01/19 of former foreign secretary Boris Johnson, who has breached House of Commons rules by failing to declare a financial interest within the required time limit, the Commons Standards Committee has found. Issue date: Monday April 8, 2019. The committee said the former foreign secretary failed to register a 20% share of the ownership of a property in Somerset within the 28-day timetable of acquiring it. See PA story POLITICS Johnson. Photo credit should read: Brian Lawless/PA Wire URN:42220363 |

Джонсон обратился к Туску с просьбой пересмотреть договор о "Брекзите" 20.08.2019

В письме на имя главы Европейского совета Дональда Туска британский премьер Борис Джонсон предлагает отказаться от "бэкстопа", позволяющего избежать жесткой границы между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией.
EU referendum. Michael Gove (left) and Boris Johnson hold a press conference at Brexit HQ in Westminster, London, after David Cameron has announced he will quit as Prime Minister by October following a humiliating defeat in the referendum which ended with a vote for Britain to leave the European Union. Picture date: Friday June 24, 2016. See PA story POLITICS EU. Photo credit should read: Mary Turner/PA Wire URN:26700954 |

Лондон категорически против нового переноса срока выхода из ЕС 28.07.2019

Выход Великобритании из ЕС без соглашения - все более вероятный сценарий, и Лондон должен быть к этому готов, заявил Sunday Times ответственный за "Брекзит" в правительстве Майкл Гоув.
Britain's Prime Minister Boris Johnson speaks at the House of Commons in London, Britain July 25, 2019, in this screen grab taken from video. Reuters Tv via REUTERS

Борис Джонсон взял курс на конфронтацию с Брюсселем 25.07.2019

Новый премьер Великобритании считает подготовку к жесткому "Брекзиту" приоритетом для Лондона.

epa04742697 Mayor of London and British Member of Parliament (MP) for Uxbridge, Boris Johnson arrives in Downing Street, central London, England, 11 May 2015 for the Government cabinet reshuffle. British Prime Minister David Cameron appoints his first Conservative government after the Conservative party's narrow victory in the general election on 07 May 2015. EPA/HANNAH MCKAY |

Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании 24.07.2019

Королева Елизавета II по традиции назначила лидера Консервативной партии Великобритании главой правительства королевства.
A portrait of Boris Godunov (1598-1605). |

От Годунова до Джонсона: политики по имени Борис 24.07.2019

Новый британский премьер Джонсон - не единственный политик, которого родители в свое время назвали Борисом. Вашему вниманию - выбор редакции, ничем другим, кроме как именем "Борис", не продиктованный.
11.07.2016 BIRMINGHAM, ENGLAND - JULY 11: British Home Secretary Theresa May, shoe detail, launches her Conservative party leadership campaign at the IET events venue on July 11, 2016 in Birmingham, England. Theresa May MP and Andrea Leadsom MP are the last two remaining contenders in the leadership race to be Prime Minister of the United Kingdom after the resignation of David Cameron. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) Copyright: Getty Images/C. Furlong

Незабываемые наряды Терезы Мэй (фотогалерея) 23.07.2019

Тереза Мэй покидает пост премьер-министра Великобритании. В историю она войдет не только как сильный политик, но и как стильная женщина. Особенно ее туфли стали притчей во языцех.
June 7, 2018 - Berlin, Germany - UK State Minister for Europe Sir Alan Duncan attends the WDR (West German Television) Europa Forum at the Federal Foreign Office in Berlin, Germany on June 7, 2018. Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180607_zaa_n230_565 Copyright: xEmmanuelexContinix

В Великобритании ушел в отставку первый замминистра иностранных дел 22.07.2019

Первый замглавы британского МИДа Алан Дункан известен критикой в адрес Бориса Джонсона, фаворита в борьбе за пост премьер-министра и убежденного сторонника "Брекзита".
G20 summit. Prime Minister Theresa May meets Russian President Vladimir Putin during the G20 summit in Osaka, Japan. Picture date: Friday June 28, 2019. See PA story POLITICS G20 . Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:43794010 |

Мэй призвала Путина прекратить дестабилизирующее поведение 28.06.2019

На встрече в Осаке Тереза Мэй вновь обвинила Россию в безответственном поведении. Она сказала Путину, что отношения между двумя странами улучшатся лишь в том случае, если Москва пойдет другим путем.
A combination of pictures created in London on June 19, 2019 shows the remaining four contenders in the contest for leader of the Conservative party: (L-R) Britain's Home Secretary Sajid Javid, Britain's Environment, Food and Rural Affairs Secretary Michael Gove, former foreign secretary Boris Johnson, and Britain's Foreign Secretary Jeremy Hunt. - Rory Stewart was knocked out of the race to become Britain's next prime minister on June 19, leaving four candidates led by former foreign secretary Boris Johnson. (Photo by STF / AFP) (Photo credit should read STF/AFP/Getty Images)

Кресло премьер-министра Великобритании достанется Джонсону либо Ханту 20.06.2019

Последний, пятый тур голосования в Палате общин по выборам кандидата в преемники Терезы Мэй, определил двух финалистов. Теперь все решат рядовые члены Консервативной партии.
epa04742697 Mayor of London and British Member of Parliament (MP) for Uxbridge, Boris Johnson arrives in Downing Street, central London, England, 11 May 2015 for the Government cabinet reshuffle. British Prime Minister David Cameron appoints his first Conservative government after the Conservative party's narrow victory in the general election on 07 May 2015. EPA/HANNAH MCKAY |

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании 13.06.2019

На первом голосовании Борис Джонсон с большим отрывом опередил остальных претендентов на пост главы британского правительства. Трое кандидатов покинули предвыборную гонку.
The wife of Britain's Foreign Secretary Jeremy Hunt, Lucia Guo, listens to her husband address the Conservative Party Conference in Birmingham, Britain September 30, 2018. REUTERS/Toby Melville

За пост британского премьера будут бороться 10 человек 10.06.2019

Больше всего шансов занять пост главы британских консерваторов - у экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Его планы по "Брекзиту" вызвали резкую критику в Брюсселе.
28.05.2019, Belgien, Brüssel: 5896407 28.05.2019 Britain's Prime Minister Theresa May arrives at a European Union leaders summit after European Parliament elections to discuss who should run the EU executive for the next five years, in Brussels, Belgium. Alexey Vitvitsky / Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa |

Тереза Мэй ушла с поста главы Консервативной партии 07.06.2019

Консервативная партия до середины июля должна будет выбрать нового председателя, который также возглавит правительство Великобритании.

Высадка союзников в Нормандии: воспоминания очевидцев 75 лет спустя (06.06.2019) 06.06.2019

75 лет назад побережье Нормандии стало местом широкомасштабных военных действий, которые во многом изменили ход Второй мировой войны. 6 июня 1944 года, там высадились 156 тысяч солдат антигитлеровской коалиции.
ARCHIV - 08.03.2018, Großbritannien, Salisbury: Die Polizei ermittelt in der Nähe des Hauses des Doppelagenten Sergei Skripa, der mit seiner Tochter Opfer eines Nervengift Angriffs wurde. In der südenglischen Stadt Salisbury wurde am Wochenende ein Mann mit Vergiftungserscheinungen aufgefunden, bei dem es sich um den früheren Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU, Skripal, handeln soll. Er war in Russland als britischer Spion verurteilt und bei einem Austausch 2010 freigelassen worden. (zu dpa Fall Skripal: EU sanktioniert russische Geheimdienst-Führung vom 21.01.2019) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Лондон посоветовал России изменить свое поведение 06.06.2019

Улучшение отношений с Москвой возможно лишь в случае изменения Россией своего поведения, заявил представитель британского премьера Терезы Мэй. Он обвинил Россию в агрессии и дестабилизации.
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