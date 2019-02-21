Теракты в США

Теракт в США: Трамп требует смертной казни для выходца из Узбекистана (видео)

После теракта в Нью-Йорке, совершенного выходцем из Узбекистана, президент США Дональд Трамп снова заговорил об отмене визовой лотереи, а в качестве меры наказания преступнику предложил смертную казнь.