Теракты в США

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В квартире сотрудника береговой охраны США в Мэриленде обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Суд отмечает, что задержанный призывал к "сфокусированному насилию" и "белому" государству.
После теракта в Нью-Йорке, совершенного выходцем из Узбекистана, президент США Дональд Трамп снова заговорил об отмене визовой лотереи, а в качестве меры наказания преступнику предложил смертную казнь.
Трагедия в Орландо - самое массовое убийство в истории США. В результате вооруженного нападения на гей-клуб погибли 50 человек. Американская полиция и ФБР расследуют причины бойни, которую устроил Омар Матин.
Террористы хотят разрушить наши открытые общества. В самый разгар президентской избирательной кампании в США велика опасность, что это может получиться, считает Инес Поль.
Американцы гадают, кто стоит за взрывами, прогремевшими во время Бостонского марафона. Эксперты склонны считать, что это преступление - на совести местных террористов.
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