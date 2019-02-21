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Теракты в США

HANDOUT - 21.02.2019, USA, ---: Die vom U.S. District Court in Maryland zur Verfügung gestellte, undatierte Aufnahme zeigt Waffen und Munition, die als Beweismittel im Zuge der Festnahme eines Offiziers der US-Küstenwache beschlagnahmt wurden. Die US-Bundespolizei FBI hat im Bundesstaat Maryland einen mutmaßlich geplanten Terrorangriff eines Rechtsradikalen vereitelt. Der Offizier der US-Küstenwache habe in seiner Wohnung in Silver Spring, einem Vorort der US-Hauptstadt Washington, ein ganzes Waffenarsenal zusammengetragen, darunter mehrere halbautomatische Waffen und Gewehre sowie die dazugehörige Munition. Der Mann war am vergangenen Freitag den festgenommen worden, wie die Küstenwache der «Washington Post» am Mittwoch bestätigte. Foto: Uncredited/U.S. District Court for Maryland/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

ФБР предотвратило возможный теракт праворадикалов в США 21.02.2019

В квартире сотрудника береговой охраны США в Мэриленде обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Суд отмечает, что задержанный призывал к "сфокусированному насилию" и "белому" государству.
Sayfullo Saipov, the suspect in the New York City truck attack, is seen in this courtroom sketch appearing in Manhattan federal courtroom in a wheelchair in New York, NY, U.S., November 1, 2017. REUTERS/Jane Rosenberg FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Теракт в США: Трамп требует смертной казни для выходца из Узбекистана (видео) 02.11.2017

После теракта в Нью-Йорке, совершенного выходцем из Узбекистана, президент США Дональд Трамп снова заговорил об отмене визовой лотереи, а в качестве меры наказания преступнику предложил смертную казнь.
Copyright: Lesben und Schwulen Verband Deutschlands (LSVD). Person auf Bild: Markus Ulrich, Pressesprecher Auf die restlichen Bildern: Stillen Gedenken an dem Massaker gegen die Gemeinde LGTBI in Orlando vor der US-Botschaft in Berlin, organisiert vom LSVD

Стрельба в Орландо: акции памяти жертв прошли по всему миру (видео) 13.06.2016

Трагедия в Орландо - самое массовое убийство в истории США. В результате вооруженного нападения на гей-клуб погибли 50 человек. Американская полиция и ФБР расследуют причины бойни, которую устроил Омар Матин.

Страшный теракт в Орландо - акции памяти жертв прошли по всему миру (13.06.2016) 13.06.2016

Трагедия в Орландо - самое массовое убийство в истории США. В результате вооруженного нападения на гей-клуб погибли 50 человек. Американская полиция и ФБР расследуют причины бойни, которую устроил Омар Матин.
12.06.2016+++++++Mourners light candles at the Legacy of Love statue during a vigil in Dallas, Texas, on June 12, 2016, for victims of the attack at Orlando's Pulse Nightclub in Orlando, Florida. Fifty people died when a gunman allegedly inspired by the Islamic State group opened fire inside a gay nightclub in Florida, in the worst terror attack on US soil since September 11, 2001. (c) Getty Images/AFP/L. Buckman

Комментарий: Теракт в Орландо - проверка США на прочность 13.06.2016

Террористы хотят разрушить наши открытые общества. В самый разгар президентской избирательной кампании в США велика опасность, что это может получиться, считает Инес Поль.
BOSTON, MA - APRIL 16: A Boston police officer stands near the scene of a twin bombing at the Boston Marathon, on April 16, 2013 in Boston, Massachusetts. Three people are confirmed dead and at least 141 injured after the explosions went off near the finish line of the marathon yesterday. The bombings at the 116-year-old Boston race, resulted in heightened security across the nation with cancellations of many professional sporting events as authorities search for a motive to the violence. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Трудный поиск виновников бостонского теракта 17.04.2013

Американцы гадают, кто стоит за взрывами, прогремевшими во время Бостонского марафона. Эксперты склонны считать, что это преступление - на совести местных террористов.