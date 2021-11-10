Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа?

Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.