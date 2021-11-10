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Новости экономики

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Человек достает из кошелька долларовую банкноту

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.  

"Совет мудрецов" снизил прогнозы по развитию экономики ФРГ 10.11.2021

Рабочий машиностроительного завода

Эксперты полагают, что мощный экономический подъем в Германии начнется лишь в 2022 году. На текущий год они скорректировали прогноз в сторону понижения.  

Курс биткоина впервые превысил 68 тысяч долларов 09.11.2021

Первая криптовалюта - биткоин

За последние сутки первая криптовалюта подорожала на 3 процента. Вслед за биткоином максимум обновил и альткоин.  

Беларусь прекращает экспортировать электроэнергию в Украину 09.11.2021

ЛЭП в Львовской области Украины

Минск не будет заключать новые контракты на поставку электроэнергии, сказано в письме главы "Белэнерго". Ранее Минэнерго Беларуси пообещало Украине осуществлять поставки до конца ноября.  

Голосование о продаже Маском акций Tesla привело к их падению на бирже 08.11.2021

Илон Маск (фото из архива)

Большинство участников голосования в Twitter поддержали идею Илона Маска продать 10 процентов акций Tesla. После этого акции автопроизводителя упали, однако, по мнению аналитиков, ненадолго.  

Прокачка газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа" приостановлена 06.11.2021

Газовая элетростанция в немецком Иршинге

Прямые поставки газа из России в Германию в субботу вновь прекратились, начался реверс в обратном направлении, отмечает германский транзитный оператор Gascade.  

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши 06.11.2021

Карта с маршрутом газопровода Северный поток - 2

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.  

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Популярные темы: экономика

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Через польскую границу в инвалидном кресле

Герою нашего сюжета, несмотря на ограниченные физические возможности, удалось преодолеть "белорусский маршрут".  

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Франкфурт, 9 ноября 2021 года. Катрина Клаас-Мюльхойзер на открытии конференции В фокусе Центральная Азия - разговор об экономике

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.  

Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа? 09.11.2021

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Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.  

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

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Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.  

Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций 05.11.2021

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Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.  

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