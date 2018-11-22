Тема беженцев стала главной в борьбе за пост председателя ХДС

7-8 декабря в Гамбурге пройдет съезд Христианско-демократического союза (ХДС). Делегатам предстоит избрать преемника Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая после 18 лет решила более не баллотироваться на пост председателя партии.

Чем ближе съезд, тем яснее становится главная тема внутрипартийной предвыборной кампании, которую ведут три фаворита на этот пост - генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) и решивший вернуться в большую политику бывший председатель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Эта тема - беженцы, мигранты, правила предоставления политического убежища в Германии.

О чем идет речь в миграционном пакте ООН?

Вначале эту тему поднял Йенс Шпан, предложив вынести на обсуждение и утверждение съезда в Гамбурге Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который ООН собирается принимать на конференции в Марокко 10-11 декабря. Против присоединения Германии к этому пакту, который отказались поддержать США, Австралия и несколько преимущественно восточноевропейский стран ЕС, активно агитируют правые популисты из "Альтернативы для Германии".

Йенс Шпан

В этом не имеющим юридической силы документе ООН речь идет не о беженцах, правовое положение которых регулируют другие международные соглашения, в частности Женевская конвенция, а о мигрантах. То есть, о людях, переезжающих в другие страны на работу, учебу, к жене или мужу, на пенсию поближе к теплому морю…

По идее, в таком пакте должны быть заинтересованы в первую очередь именно промышленно развитые страны. Документ предусматривает, в частности, противодействие нелегальной миграции, борьбу с контрабандистами и торговцами людьми, обязательства государств принимать обратно своих граждан, депортируемых из других стран.

Благодаря усилиям правых популистов, однако, в головах у многих в Германии все смешалось - беженцы, трудовые мигранты, квалифицированные иностранные специалисты, в которых так нуждается немецкая экономика, три миллиона немцев, живущих за пределами Германии. Вот и на региональных партконференциях ХДС, на которых сейчас выступают кандидаты в председатели, их высказывания на эту тему вызывают самую бурную реакцию аудитории и больше всего вопросов.

Конституция ФРГ и право на убежище

На такой конференции, проходившей вечером в среду, 21 ноября, в восточногерманском Зебахе, Фридрих Мерц затронул еще один аспект этой темы. Он предложил начать дискуссию о том, отвечает ли велению времени закрепленное в немецком Основном законе право на убежище.

"Германия - единственная страна в мире, в конституции которой записано индивидуальное право на политическое убежище, - сказал Мерц. - Я уже давно придерживаюсь мнения, что мы должны быть готовыми открыто говорить об этом праве на убежище и возможности его сохранения в нынешней форме".

Все надежды только на Германию?

Фридрих Мерц имеет в виду статью 16а Основного закона ФРГ. "Лица, подвергающиеся политическим преследованиям, - говорится в первом абзаце, - пользуются правом убежища". В 1993 году, правда, после острых споров на фоне потока беженцев из стран бывшей Югославии в конституцию Германии была внесена поправка, ограничивающая возможность получения политического убежища для лиц, прибывающих в страну из/или через территорию так называемых "безопасных стран".

Тем не менее в таком виде - в виде индивидуального права на убежище - такого положения нет в конституциях других стран ЕС. То есть, политическое убежище в Германии предоставляется не только на основании международно-правовых обязательств, как это делают другие государства, подписавшие Женевскую конвенцию о беженцах, но и по закрепленному в немецкой конституции праву.

Политическое убежище получают единицы

Это обстоятельство, по словам Мерца, препятствует выработке согласованной в рамках всего Евросоюза политики по отношению к беженцам.

Фридрих Мерц (слева) и его соперники на партконференции в Зеебахе

Он называет "иллюзией" представление, будто можно достичь общеевропейского решения проблемы, если в Германии сохранится эта уникальная ситуация. "Ведь для каждого, желающего вопреки всем европейским решениям попасть в Германию, - пояснил Мерц, - останется индивидуальное право на убежище".

Следует заметить, что право на убежище по статье 16а Основного закона ФРГ сейчас получают в Германии единицы, подавляющее большинство остаются в стране на основании Женевской конвенции о беженцах либо получают так называемый ограниченный тип защиты.

Тем не менее наличие в Основном законе страны положения о праве на убежище, что предполагает рассмотрение каждого заявления в индивидуальном порядке, позволяет соискателям вести, даже не имея шансов на успех, многолетние судебные тяжбы, что невозможно в других странах ЕС.

Тактический ход Фридриха Мерца

Фридрих Мерц стал первым респектабельным политиком, решившимся публично затронуть тему, которая считается в Германии политическим табу. Соответствующей оказалась и реакция на его предложение.

Правозащитная организация Pro Asyl обвинила Мерца в "использовании лозунгов крайне правых", представители "зеленых" - в "расшатывании основ правового государства" и забвении послевоенного "трагического опыта миллионов немецких изгнанных", а один из лидеров социал-демократов - в "подрыве консенсуса демократов".

Критически высказались и некоторые из лидеров самого ХДС, в том числе оба соперника Мерца в борьбе за пост председателя партии, хотя и не сразу. И Крамп-Карренбауэр, и Шпан напомнили о двух мировых войнах, развязанных Германией, и особой исторической ответственности немцев.

Голоса в поддержку Мерца звучат, скорее, как исключение. Так, немецкий депутат Европарламента консерватор Маркус Фербер (Markus Ferber) также считает, что "Германия в настоящий момент вследствие этого индивидуального права на убежище служит одной из причин, препятствующих достижению европейской договоренности".

Для изменения конституции требуется большинство в две трети голосов бундестага и бундесрата. Такого большинства у идеи отмены индивидуального права на убежище нет и не предвидится. Поэтому немецкие наблюдатели считают высказывания Мерца на эту тему чисто тактическим ходом, учитывающим настроения в ХДС и призванным получить преимущество во внутрипартийной борьбе за пост председателя ХДС.

Но и Шпан оперирует темой беженцев в своих выступлениях, занимая в этом вопросе куда более жесткую, чем у Меркель позицию. Значит, если лидером ХДС, а позднее и канцлером станет один из них, то миграционная политика Берлина станет, скорее всего, менее либеральной. Крамп-Карренбауэр пока воздерживается от однозначных высказываний на эту тему.

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