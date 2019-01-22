Тело в большом городе: как полюбить себя и Берлин

Обнаженное тело в холодном метро Берлина - так выглядит перформанс художника Миши Бадасяна. Акция называется "Weil ich dich liebe" ("Потому что я люблю тебя" - Pед.). Это своеобразное признание в любви немецкой столице и своему телу. Бадасян - социальный работник, он переехал в Германию из Ростова-на-Дону и устраивает громкие перформансы в Берлине и за его пределами. Корреспондент DW поговорила с художником о необычной акции и отношении к бодипозитиву.

DW: Почему вы решили фотографировать в метро обнаженных людей?

Миша Бадасян: Все родилось из-за любви к метро. Для меня обнаженное тело - это как кисточка и краски, глина или нитки для шитья. Это просто средство, а не провокация или способ привлечь внимание. Если на этих фотографиях людей одеть, то все выглядит иначе. Быть обнаженным в городском пространстве - уже очень сильное высказывание. Для меня было важно ощущение, что Берлин - мой город. Как только ты обнажаешься в этом пространстве, ты придаешь ему частичку себя. Это доверие и чувство безопасности в своем городе. Я планирую серию работ "Naked Berlin". Когда потеплеет, буду снимать фильм о теле и архитектуре.

- Как проходили съемки?

- Проект длился два с половиной месяца. Все происходило ночью: мы просыпались в два часа, в три часа мы уже встречались на станции. Максимум мы могли провести в метро 15 минут. У нас были проблемы с полицией, поэтому нужно было действовать четко. Потом был ритуал - мы шли вместе завтракать.

Проект "Weil ich dich liebe"

- Полиция могла вас задержать?

- Единственный повод для ареста - сексуальные действия в публичном пространстве. Но только если бы кто-то пожаловался. Думаю, ничего бы и не произошло, но каждый раз я был на адреналине. Это самое ценное для художника: когда ты делаешь свои проекты как на конвейере, это уже не творчество.

- Как вы находили желающих для съемки?

- Всем, кто участвовал в съемках, было что-то нужно. В первую очередь, это было важно для меня, этот проект - моя терапия. Я всегда работаю с обычным людьми: нахожу на улице и в интернете, зову друзей и знакомых. Многие писали мне на Facebook. Одна участница из Екатеринбурга работает натурщицей, она привыкла быть обнаженной. Как только она вышла в городское пространство, ей стало страшно, она начала стесняться. Так эта девушка поняла, что еще много чего боится, что нужно многое перебороть.

Бодипозитив в России

- Как вы считаете, почему тема телесности в России до сих пор табуирована?

- Это зависит от уровня личной свободы, образования и воспитания. Мне кажется, мы больше времени уделяем русской душе, которая есть только в книгах, а не в реальности. Нам с детства говорят, как себя вести, как одеваться, какой цвет любить. Это попытка загнать нас в социальные рамки. Еще влияет достаток: ты не думаешь о себе и очень быстро стареешь. Но на самом деле, тело - это единственное, что у тебя есть. Не машина, не дом, а тело. Десять лет назад, когда я переезжал, Россия была другой страной. Сейчас все стало более чопорно, люди разобщены, враждебны друг к другу. Но бодипозитив важен не только для России.

Миша Бадасян

Раньше я работал с этой темой бессознательно: я никогда не искал прекрасных тел для своих проектов. Но мне не нравится, что бодипозитив отрицает работу со своим телом. Я считаю, что люди не следят за своим здоровьем: быть толстым - не означает быть здоровым. Сейчас моя цель - за год потерять живот. Каждый день фотографирую его с разных ракурсов, так я прощаюсь со своим животом. Когда в мире говорят о бодипозитиве, речь сразу идет о женщинах. Мне бы хотелось уделять внимание именно мужскому телу. Ведь все ненавидят свое тело - это главная социальная проблема.

- И как можно полюбить собственное тело?

- Напишите историю своего тела, сделайте обнаженную фотосессию для себя. Попробуйте поработать натурщиком.

Германия - глоток свободы

- Берлинское метро BVG не заинтересовалось вашим проектом?

- Я сам отправил им снимок с обнаженными девушками, они только отшутились, мол, интересно, где у них билет.

- Для работы в Германии у вас есть все комфортные условия. Нет желания повторить в России, например?

- Вообще-то в 80-х годах в московском метро была съемка для фэшн-журнала, где обнаженная девушка позировала с шубой. Кажется, это был Vogue. В Восточной Европе мне было бы интересно повторить, но тогда это будет провокация. Все должно быть органично, а не бессмысленная игра с огнем.

Проект "Weil ich dich liebe"

- Почему вы переехали из России именно в Берлин?

Сначала я прожил четыре года в Дрездене, потом учился в Берлине на культуролога. Мой любимый цвет - желтый, это цвет Берлина. Это город, в котором не важно, какого ты уровня и чем ты занимаешься. Ты все равно найдешь себя, свою комнатку и свою компанию. Для меня Германия - это глоток свободы.

- Может ли художник в Берлине зарабатывать и жить на эти деньги?

- От искусства, как и от жизни ничего не следует ожидать: когда мы выложили фотографии из метро, люди были в таком восторге, что стали их покупать. Я даже не знал, какую цену выставить. Я получаю деньги за воркшопы и лекции, когда выступаю на фестивалях или преподаю в арт-школах. Бывает, мне платят 50 евро, а иногда - 1500 евро за пару дней. Сейчас меня пригласили в Амстердам, Утрехт и в Киргизию. Однако пока я не готов жить только искусством.

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