Телеканалу RT во Франции вынесли предупреждение за сюжет о Сирии

Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие разных точек зрения". Сам RT France заявил, что в сюжете произошла "техническая ошибка".
Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France за сюжет о Сирии. Об этом говорится в сообщении французского регулятора, опубликованном в четверг, 28 июня.
Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие разных точек зрения". Речь идет о сюжете под названием "Имитация атак", опубликованном 13 апреля 2018 года. Его авторы оспаривали применение химического оружия в Восточной Гуте в Сирии и заявили о постановочном характере съемок пострадавших от химатаки.
В RT France заявили о "технической ошибке"
Проверка CSA постановила, что в сюжете перевод слов сирийских очевидцев не соответствовал тому, что они говорили на самом деле. В заявлении также сказано о необъективном анализе ситуации и о том, что RT France не представил разные точки зрения.
Сам телеканал заявил, что в сюжете произошла "техническая ошибка", из-за которой на свидетельства очевидцев был наложен "не соответствующий оригинальному аудиоряду устный перевод". В RT France подчеркнули, что устранили ошибку.
В ноябре 2017 года телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве "иностранного агента", как ранее потребовал Минюст США.
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