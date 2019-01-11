Тегеран угрожает Польше дипломатическими последствиями за "антииранскую конференцию"

Иран усиливает дипломатическое давление на Польшу в связи с готовящейся в Варшаве международной конференцией на тему будущего Ближнего Востока и политики безопасности в данном регионе. В воскресенье, 13 января, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мероприятие, запланированное на 13 и 14 февраля, "цирком и выражением политической растерянности".

"Эта конференция - враждебная инициатива США, направленная против Ирана, и Тегеран ожидает, что Польша откажется от проведения данного мероприятия", - цитирует заявление иранского МИДа информагентство dpa.

В противном случае Иран вынужден будет предпринять дипломатические меры против Польши, несмотря на исторически сложившиеся хорошие отношения между двумя странами, подчеркнул иранский дипломат.

США выступают организатором конференции наряду с Польшей.

Временный поверенный в делах Польши в Тегеране Войцех Унольт в связи с инцидентом был вызван в иранское министерство иностранных дел.

Дата и место конференции по Ближнему Востоку выбраны не случайно

По мнению некоторых польских экспертов, именно Варшава была выбрана местом проведения мероприятия потому, что здесь маловероятны демонстрации против президента США Дональда Трампа.

В то же время иранские аналитики обращают внимание на сознательно выбранную дату проведения мероприятия. Ведь почти в то же время в Иране должны будут состояться торжества по случаю 40-летней годовщины Исламской революции 1979-го года.

Противостояние США и Ирана

Секретарь Высшего совета национального безопасности Ирана Али Шамхани назвал готовящуюся конференцию доказательством того, что антииранская политика США является "ошибкой". "Эта политика, так же как и санкции США против Ирана, потерпела полный провал. Иначе американцам не потребовалось бы устраивать никакой международной конференции", - цитирует Шамхани агентство dpa.

В начале мая 2018 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки по Ирану. После этого Вашингтон вновь ввел в действие отмененные на время торговые и экономические санкции против Тегерана.

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