 Твиттер уточнил правила для твитов политических деятелей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Твиттер уточнил правила для твитов политических деятелей

В шести случаях твиттер будет ограничивать распространение твитов политических деятелей. При этом удалять подобное содержание руководство твиттера не планирует.

Профиль в твиттере президента США Дональда Трампа

Профиль в твиттере президента США Дональда Трампа

Руководство соцсети Твиттер хочет ограничить распространение твитов политиков, содержание которых нарушает правила платформы. Речь идет о шести типов случаев: прославлении терроризма, угрозах насилия, публикации личных данных, интимных фото и видео без согласия фигурантов, сексуальной эксплуатации детей и всех видов самоповреждения. При этом речь идет не только о собственных твитах пользователей сервиса, но и о ретвитах. Их дальнейшее распространение будет ограничено алгоритмом твиттера, а кроме того, под твитами, чье содержание будет вызывать вопросы, появятся автоматические указания на вероятные нарушения.

Контекст

Многие называют Дональда Трампа первым Twitter-президентом: он управляет, ругает, провоцирует - и все это в своем микроблоге. Можно ли опыт Трампа перенести на европейскую почву? (10.01.2017)

Неожиданно для многих выборы президента США выиграл республиканец Дональд Трамп. DW собрала реакции на его победу в социальных сетях в Соединенных Штатах, Германии и России. (09.11.2016)

Ранее руководство соцсети заявляло, что твиты политиков не будут удаляться, даже если они нарушают правила пользования, что связано с потенциальной ценностью для СМИ или когда они представляют собой "общественный интерес". В частности, в США вызвали вопросы ряд твитов президента страны Дональда Трампа, где он, по мнению многих экспертов, позволил себе угрозы в адрес журналистов. Кроме того, недавно Трамп процитировал слова баптистского пастора Джеффресса, чьи взгляды считаются радикальными.

Аналогичная дискуссия о заявлениях политиков разворачивается и в отношении крупнейшей социальной сети в мире Facebook. Многие обвиняют администрацию Facebook в том, что она также позволяет политикам распространять ложь и фейки. В частности, на это жаловалась Элизабет Уоррен из Демократической партии, которая хочет составить конкуренцию Трампу на президентских выборах в США в 2020 году.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 02:03

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов

 

Контекст

Мессенджеры: не только WhatsApp

Одна из примет новейшего времени - бурное развитие мессенджеров. Их стало действительно много. А в чем между ними разница? Об этом фотогалерея DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как раскручивают тренды в соцсетях  

Имеют ли наследники умершего право доступа к его аккаунтам в соцсетях?  

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов  

Реклама

Самые читаемые

Прокатиться на электросамокате и не налететь на штраф: правила и советы  

Так казнили главных нацистских преступников  

Суд в ФРГ признал изъятие продуктов из мусора кражей  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно