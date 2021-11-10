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Тбилиси

Polizei vor dem Gebäude des Stadtgerichtes Tiflis am ersten Tag des Prozesses gegen Mikhail Saakaschwilli, 10.11.2021, Georgien

Начало суда над Саакашвили: 46 задержанных в Тбилиси, судьям заявлен отвод 10.11.2021

Грузинская оппозиция провела сразу четыре акции протеста за один день и запланировала следующие. Власти вывели на улицы беспрецедентное количество полицейских. Репортаж DW.
Georgian opposition supporters of former president Mikheil Saakashvili hold national flags and posters with his portraits during a rally in front of the prison where the former president is being held, in Rustavi, about 20 km from the capital Tbilisi, Georgia, Saturday, Nov. 6, 2021. Saakashvili was detained in Tbilisi on Saturday, Oct. 1, 2021. Doctors say former President Mikheil Saakashvili is very weak as he nears 40 days on hunger strike. He started the hunger strike after being arrested at the beginning of October when he returned to Georgia. Saakashvili, who left Georgia in 2014 and became a Ukrainian citizen, faces several charges in Georgia and earlier was sentenced in absentia to up to six years in prison. (AP Photo/Shakh Aivazov)

Cуд в Тбилиси начинает процесс над Саакашвили 10.11.2021

Адвокат Михаила Саакашвили сообщил, что экс-президент Грузии должен присутствовать на заседании Тбилисского городского суда 10 ноября.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Саакашвили госпитализировали в тбилисскую тюремную больницу 08.11.2021

Грузинские власти сообщили о госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. Часом ранее мать политика рассказала, что его увезли из тюрьмы в Рустави в неизвестном направлении.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Грузинская оппозиция вывела людей к тюрьме в Рустави 06.11.2021

Несколько тысяч человек ожидали в кромешной темноте начала митинга у тюрьмы, где содержат Михаила Саакашвили. Власти и оппозиция накануне пошли на эскалацию конфликта.
Proteste nach Kommunalwahlen. am 31. Oktober 2021 von unserem Korrespondenten Aleksander Burakov in Tiflis, Georgien

Грузинская оппозиция грозит вывести людей на улицы, не признав итоги выборов 31.10.2021

Лидер ЕНД Никанор Мелия на митинге у здания парламента Грузии анонсировал крупную манифестацию в Тбилиси 7 ноября. Несколько тысяч людей перекрыли проспект в столице, но акция протеста прошла мирно.
2325716 Georgia, Tbilisi. 11/24/2013 Vice Prime Minister of Georgia, Minister of Energy Kakha Kaladze talks with journalists after being elected the secretary general of the Georgian Dream - Democratic Georgia party, at the congress of the Georgian Dream ruling coalition in Tbilisi. Alexander Imedashvili/RIA Novosti |

На местных выборах в Грузии в 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты правящей партии 31.10.2021

Кандидаты в мэры от правящей партии "Грузинская мечта" победили во втором туре муниципальных выборов в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти.
Journalist Afgan Mukhtarli in Berlin

Похищение, тюрьма, эмиграция: история азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы 31.10.2021

Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, посажен в тюрьму в Баку, а после внезапного освобождения "сослан" в Лейпциг.
Demonstration in Tiflis für die Freilassung Michail Saakaschwili, Oktober 2021

Фактор Миши, или Второй тур выборов в Грузии как референдум 29.10.2021

В Грузии 30 октября проходит второй тур местных выборов. Остроты ситуации добавляет голодовка, объявленная находящимся в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили. Репортаж DW из Тбилиси.

"За" или "против" Миши: второй тур выборов в Грузии (29.10.2021) 29.10.2021

В Грузии 30 октября пройдет второй тур муниципальных выборов. Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михаил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме. Репортаж DW из Тбилиси.

Defense Secretary Lloyd Austin speaks during a Senate Armed Services Committee hearing on the conclusion of military operations in Afghanistan and plans for future counterterrorism operations, Tuesday, Sept. 28, 2021, on Capitol Hill in Washington.. (Sarahbeth Maney/The New York Times via AP, Pool)

США предупредили об угрозе Черноморскому региону из-за России 18.10.2021

Глава Пентагона Остин в Тбилиси заявил об осуждении Вашингтоном оккупации Россией территорий Грузии и действий Москвы в регионе Черного моря.

Тысячи вышли на улицы Тбилиси в поддержку Саакашвили (15.10.2021) 15.10.2021

Сторонники Саакашвили зачитали его обращение, в котором он призывал грузин прийти на второй туд выборов мэров и поддержать оппозицию. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину и был задержан 1 октября. В тюрьме он объявил голодовку.

Demonstration in Tiflis für die Freilassung Michail Saakaschwili, Oktober 2021

Как в Тбилиси требовали освободить Саакашвили 14.10.2021

14 октября оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" снова потребовала немедленно освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили. Репортаж DW о том, как прошла акция.
Datum/Ort: 10. Oktober 2021 in Tiflis, Georgien Protest und Forderung nach Freilassung von Mikhail Saakashvili.

Сотни человек в центре Тбилиси потребовали освободить Михаила Саакашвили 10.10.2021

Вечером 10 октября около тысячи человек заняли площадь перед зданием парламента Грузии. Митинг за освобождение бывшего экс-президента Саакашвили прошел мирно.
A photograph taken on March 19, 2021, shows former Georgian President Mikheil Saakashvili gesturing during a press conference, in Kiev. - Georgia's flamboyant ex-president Mikheil Saakashvili said on October 1, 2021 he had returned from exile despite the threat of arrest, calling on his supporters to take to the streets against the government. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии 01.10.2021

После задержания в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили МИД Украины вызвал главу грузинского посольства для разъяснения ситуации. Генпрокуратура в Тбилиси расследует незаконное пересечение границы.
Fotos zum Thema Georgier protestieren gegen Wahlbeobachter aus Belarus, die unser Korrespondent Alexandr Burakow heute in Tiflis gemacht hat. Auf den Bildern sind Teilnehmer der Protestaktion. Schlüsselworter: Georgien, Belarus, Georgier, Wahlbeobachter aus Belarus, Tiflis, Alexandr Burakow

Белорусы протестуют против наблюдения ЦИК Беларуси за выборами в Грузии 16.09.2021

Находящиеся в Тбилиси белорусы устроили акцию протеста против допуска к наблюдению за местными выборами в Грузии представителей Центризбиркома Беларуси.

Как белорус с инвалидностью отправился в кругосветку 16.09.2021

Месяц назад инвалид-колясочник, блогер и активист из Лиды Саша Авдевич отправился в кругосветное путешествие. На момент выхода видео Саша уже проделал путь из Тбилиси до Стамбула. Дальше его маршрут лежит через Грецию, Италию и Испанию на остров Тенерифе, где он планирует открыть инклюзивное кафе и отель. О том, как задумывалось и как проходит его путешествие, смотрите в эксклюзивном интервью DW.
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