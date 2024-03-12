  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в РоссииСитуация в Беларуси

Таццяна Швайцэр

Пропустить раздел Таццяна Швайцэр: другие публикации

Таццяна Швайцэр: другие публикации

Беларускі рэжысёр Аляксей Палуян падчас інтэрв'ю з DW

Рэжысёр Аляксей Палуян пра кіно і віну свайго пакалення

Рэжысёр Аляксей Палуян пра кіно і віну свайго пакалення

Аляксей Палуян распавёў у інтэрв'ю DW пра сваё дзяцінства, працу над фільмамі і адчуванне адрыву ад Беларусі.
Политика12 марта 2024 г.
На главную страницу