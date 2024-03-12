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Таццяна Швайцэр
Пропустить раздел Таццяна Швайцэр: другие публикации
Таццяна Швайцэр: другие публикации
Рэжысёр Аляксей Палуян пра кіно і віну свайго пакалення
Рэжысёр Аляксей Палуян пра кіно і віну свайго пакалення
Аляксей Палуян распавёў у інтэрв'ю DW пра сваё дзяцінства, працу над фільмамі і адчуванне адрыву ад Беларусі.
Политика
12.03.2024
12 марта 2024 г.
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