Татьяна Локшина опасается превращения СПЧ в бутафорский орган

Российские правозащитники опасаются, что Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России в обновленном составе превратится в бутафорский орган. В частности, такое развитие ситуации не исключила в интервью DW во вторник, 22 октября, заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина.

По ее мнению, СПЧ вполне может превратиться в сугубо номинальную организацию при новом руководстве и в ситуации, когда у остающихся членов совета с независимой повесткой на практике не окажется возможностей для нормальной работы - из-за этого они уйдут. Локшина полагает, что к таким же бутафорским органам относится и Общественная палата РФ, которую до сих пор возглавлял новый руководитель СПЧ Валерий Фадеев. "Вполне может быть, что назначение Фадеева в данном случае указывает на желание Кремля видеть в СПЧ именно бутафорский орган", - предположила замглавы HRW.

По ее словам, возглавляемый Михаилом Федотовым Совет по правам человека, в который входили правозащитники и независимые эксперты, оставался чуть ли не единственным каналом обратной связи между властью и обществом. Локшина обратила внимание на то, что из СПЧ исключены члены "с очень активной правозащитной позицией, которые вели работу по таким острым вопросам, как право на публичные протесты, ситуация со злоупотреблениями со стороны правоохранительных органов, ситуация с выборами". Теперь же, после отставки Федотова и смены состава СПЧ, - "это будет уже другой совет", уверена Татьяна Локшина.

Правозащитница указала на то, что на следующей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выведенная из состава СПЧ Екатерина Шульман должна была представлять доклад о политических протестах, произвольных арестах и неправомерном подавлении этих протестов, бывший глава комиссии совета по выборам Илья Шаблинский - по ситуации с выборами, и вышедшая сама после смены состава СПЧ Тамара Морщакова - о неспособности судебной системы в современной России защитить граждан. В связи с этим Локшина задается вопросом: смогут ли остающиеся в совете коллеги исключенных с независимой правозащитной позицией продолжить их дело, сделать те же самые доклады и обсудить проблематику с президентом? "Будет ли это вообще возможно? Предоставят ли им такую возможность новый руководитель совета и администрация президента? Или то, кого исключили из состава совета, указывает как раз на неготовность администрации, Кремля обсуждать эти наболевшие вопросы?" - поделилась Локшина сомнениями с DW.

21 октября президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов, в соответствии с которыми новым председателем СПЧ назначен бывший ведущий программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев, а Федотов освобожден от этой должности "в связи с достижением им возраста 70 лет".

Кроме того, из состава СПЧ были исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и глава правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров. В то же время в новый состав Совета вошли директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человек в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и глава организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.

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