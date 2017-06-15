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Лидеры объединения "Говори правду" рассказали DW о первых шагах после его регистрации в Беларуси, о планах и о том, что изменилось в связи с формальной легализацией организации.
Экс-активист кампании "Говори правду" сообщил о 40 тыс фальшивых подписей за выдвижение в президенты РБ Татьяны Короткевич. Расследование этих обвинений невыгодно властям, считает Наталья Макушина.
Александр Лукашенко 11 октября был избран президентом Беларуси. Это его уже пятый срок. Как будет развиваться ситуация в стране после выборов, DW попыталась понять с помощью экспертов.
На президентских выборах в Беларуси за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 83,49 % избирателей. Наивысшее протестное голосование было зафиксировано в Минске.
Переизбрание авторитарного главы государства Александра Лукашенко на пятый срок не вызывает сомнений у наблюдателей.
Как выглядят кандидаты в президенты Беларуси в глазах избирателей на фоне отсутствия сомнений в том, что главой государства останется Александр Лукашенко, выясняла корреспондент DW.
Глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в интервью DW объяснил, почему он считает, что белорусы не должны принимать участие в выборах президента 11 октября.
Для возобновления контактов с ЕС белорусским властям нужно провести честные выборы, говорят немецкие эксперты.
Среди претендентов - представитель оппозиции Татьяна Короткевич.
Претендентка на пост президента Беларуси Татьяна Короткевич в интервью DW рассказала, зачем она участвует в выборах и как реагирует на претензии в свой адрес.
По словам Алексея Янукевича, участие партии в кампании Короткевич подорвет репутацию БНФ. Он подчеркнул, что она сделала много неопределенных заявлений по ряду вопросов, которые партия считает базовыми.
Как в Минске проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты и какова реакция избирателей на призывы поддержать оппозиционных претендентов - в материале DW.
В Беларуси изменены правила финансирования предвыборных кампаний кандидатов в президенты. Упростит ли это их жизнь и откуда они планируют брать средства, выяснял корреспондент DW.
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