Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Татьяна Короткевич

Erste registrierte Oppositionsbewegung in Weißrussland - was hat sie in einem Monat erreicht, in Minsk (c) DW/Elena Daneyko Juni 2017 gemacht hat.

"Говори правду": месяц в статусе легальной организации в Беларуси 15.06.2017

Лидеры объединения "Говори правду" рассказали DW о первых шагах после его регистрации в Беларуси, о планах и о том, что изменилось в связи с формальной легализацией организации.
Tafel mit Information über den Wahlkampf und Sammeln von Unterschrifften für Präsidentschafts-Nominierung . Foto: Mogilew Alexandr Burakow / DW im August 2015 in Weissrussland.

Комментарий: Кто в Беларуси фальсифицирует выборы президента? 23.05.2016

Экс-активист кампании "Говори правду" сообщил о 40 тыс фальшивых подписей за выдвижение в президенты РБ Татьяны Короткевич. Расследование этих обвинений невыгодно властям, считает Наталья Макушина.
Belarus' President Alexander Lukashenko, reacts after he casted his ballot during a presidential election at a polling station in Minsk, Belarus, October 11, 2015. Belarussians head to the polls on Sunday to cast their vote in presidential elections all but certain to re-elect authoritarian incumbent Lukashenko for a fifth term. REUTERS/Vasily Fedosenko

Пятый срок Лукашенко: впереди реформы экономики и торг с Россией? 12.10.2015

Александр Лукашенко 11 октября был избран президентом Беларуси. Это его уже пятый срок. Как будет развиваться ситуация в стране после выборов, DW попыталась понять с помощью экспертов.
epa04974020 Electoral commission staff empties a ballot box after polling stations closed during during presidential elections in Minsk, Belarus, 11 October 2015. EPA/TATYANA ZENKOVICH

ЦИК: За Лукашенко проголосовали более 83 процентов избирателей 12.10.2015

На президентских выборах в Беларуси за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 83,49 % избирателей. Наивысшее протестное голосование было зафиксировано в Минске.
Thema Vorstöße während der Presidentenwahl-Kampagne in Belarus, die unsere Korrespondentin in Minsk Elena Danejko im Oktober gemacht hat. Auf den Bildern sind ein Wahllokal in Minsk, eine versiegelte Wahlurne und ein Wahlbeobachter Denis Sadowskij Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Presidentenwahl-Kampagne, Wahllokal, Denis Sadowskij, Elena Danejko

В Беларуси проходят президентские выборы с известным исходом 11.10.2015

Переизбрание авторитарного главы государства Александра Лукашенко на пятый срок не вызывает сомнений у наблюдателей.
Thema Portraits von Kandidaten für Präsidentenwahl n Weißrussland Auf den Bildern sind Plakate mit der Information über Kandidaten und Agitation zur Unterstünzung der Kanditaten. *** DW-Korrespondentin in Minsk Elena Danejko, 06.10.2015

Выборы президента Беларуси: кто стоит за кандидатами 11.10.2015

Как выглядят кандидаты в президенты Беларуси в глазах избирателей на фоне отсутствия сомнений в том, что главой государства останется Александр Лукашенко, выясняла корреспондент DW.
Das Foto hat unser Korrespondent in Minsk (Weißrussland/Belarus) Andrey Timarov am 23.09.2012 gemacht. Das Foto darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Wahlen in Weißrussland Stichworte: Urnen für Abstimmung, Minsk, Belarus, Weißrussland, Wahlen, Parlamentswahlen Bildbeschreibung: Urnen für Abstimmung bei den Parlamentswahlen in Weißrussland am 23.09.2012

Анатолий Лебедько: В этих выборах участие демсил Беларуси бессмысленно 28.09.2015

Глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в интервью DW объяснил, почему он считает, что белорусы не должны принимать участие в выборах президента 11 октября.

Непростые отношения Беларуси и ЕС (15.09.2015) 15.09.2015

Для возобновления контактов с ЕС белорусским властям нужно провести честные выборы, говорят немецкие эксперты.
Tafel mit Information über den Wahlkampf und Sammeln von Unterschrifften für Präsidentschafts-Nominierung . Foto: Mogilew Alexandr Burakow / DW im August 2015 in Weissrussland.

ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты Беларуси 10.09.2015

Среди претендентов - представитель оппозиции Татьяна Короткевич.
Tafel mit Information über den Wahlkampf und Sammeln von Unterschrifften für Präsidentschafts-Nominierung . Foto: Mogilew Alexandr Burakow / DW im August 2015 in Weissrussland.

Татьяна Короткевич: Победой будет начало реформ в Беларуси 04.09.2015

Претендентка на пост президента Беларуси Татьяна Короткевич в интервью DW рассказала, зачем она участвует в выборах и как реагирует на претензии в свой адрес.
Tafel mit Information über den Wahlkampf und Sammeln von Unterschrifften für Präsidentschafts-Nominierung . Foto: Mogilew Alexandr Burakow / DW im August 2015 in Weissrussland.

БНФ отказался поддерживать Короткевич на выборах президента Беларуси 29.08.2015

По словам Алексея Янукевича, участие партии в кампании Короткевич подорвет репутацию БНФ. Он подчеркнул, что она сделала много неопределенных заявлений по ряду вопросов, которые партия считает базовыми.
Teilnehmer der Gruppen der Kandidaten, die Unterschriften für Präsidentschafts-Nominierung sammeln. Foto: DW/Elena Danejko, Juli2015, Minsk

Белорусы не спешат ставить подписи за выдвижение кандидатов в президенты 27.07.2015

Как в Минске проходит сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты и какова реакция избирателей на призывы поддержать оппозиционных претендентов - в материале DW.
A man leaves a voting booth before casting his ballot during parliamentary elections at a polling station in Minsk, September 23, 2012. Belarus's President Alexander Lukashenko called opposition leaders cowards after they urged people to go mushrooming rather than vote in an election set to reinforce the hardline leader's grip on the ex-Soviet country. REUTERS/Vasily Fedosenko (BELARUS - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Откуда деньги у соперников Лукашенко? 06.07.2015

В Беларуси изменены правила финансирования предвыборных кампаний кандидатов в президенты. Упростит ли это их жизнь и откуда они планируют брать средства, выяснял корреспондент DW.