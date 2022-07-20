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Татьяна Гаргалык

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Татьяна Гаргалык: избранные публикации

Александр Лукашенко беседует с сотрудниками одной из больниц Минска (октябрь 2021)

Врачи в тюрьме: истории белорусских медиков-политзаключенных

Среди белорусских политзаключенных - больше десяти медиков. Истории двух из них - у DW.
Политика
20 июля 2022 г.
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Татьяна Гаргалык: другие публикации

Белорусские студенты, поддержавшие протесты против Лукашенко (октябрь 2020 год)

В местных вузах недобор? Где предпочитают учиться белорусы

В местных вузах недобор? Где предпочитают учиться белорусы

Минобразования считает, что белорусские вузы не пострадали из-за миграции абитуриентов. Так ли это на самом деле?
Политика
19 августа 2022 г.
Слева в нижнем ряду предположительно Казимир Сушинский с женой Юзефой и дочерью Анной

Потомки репрессированных в БССР: Фамилии палачей скрыты

Потомки репрессированных в БССР: Фамилии палачей скрыты

DW о том, как белорусы ищут информацию о родных, репрессированных во времена сталинского террора.
Политика
18 августа 2022 г.
Денис Ивашин

Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?

Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?

В Гродно начался процесс по делу Дениса Ивашина, которого КГБ Беларуси считает украинским шпионом.
Общество
15 августа 2022 г.
Российский танк на улице Гостомеля, апрель 2022 г.

Как россияне вывозили украинцев в Беларусь. Две истории

Как россияне вывозили украинцев в Беларусь. Две истории

Двое украинцев рассказали, как оказались на территории Беларуси и что с ними происходило.
Конфликты
12 августа 2022 г.
Участники Марша достоинства в Гданьске, 9 августа 2022 года

Марш достоинства белорусов в Гданьске: что говорят участники

Марш достоинства белорусов в Гданьске: что говорят участники

Марш достоинства белорусов польского Труймяста прошел в 9 августа - через два года после президентских выборов в РБ.
Политика
10 августа 2022 г.
Центр Варшавы

44 тысячи виз: чем Польша привлекает белорусских айтишников

44 тысячи виз: чем Польша привлекает белорусских айтишников

Почему айтишники из Беларуси едут в Польшу по программе Poland. Business Harbour, и что их там ждет? Несколько историй.
Общество
8 августа 2022 г.
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