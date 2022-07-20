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Татьяна Гаргалык
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Татьяна Гаргалык: избранные публикации
Врачи в тюрьме: истории белорусских медиков-политзаключенных
Среди белорусских политзаключенных - больше десяти медиков. Истории двух из них - у DW.
Политика
20.07.2022
20 июля 2022 г.
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Татьяна Гаргалык: другие публикации
В местных вузах недобор? Где предпочитают учиться белорусы
В местных вузах недобор? Где предпочитают учиться белорусы
Минобразования считает, что белорусские вузы не пострадали из-за миграции абитуриентов. Так ли это на самом деле?
Политика
19.08.2022
19 августа 2022 г.
Потомки репрессированных в БССР: Фамилии палачей скрыты
Потомки репрессированных в БССР: Фамилии палачей скрыты
DW о том, как белорусы ищут информацию о родных, репрессированных во времена сталинского террора.
Политика
18.08.2022
18 августа 2022 г.
Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?
Суд над журналистом Ивашиным. Что говорят родные и коллеги?
В Гродно начался процесс по делу Дениса Ивашина, которого КГБ Беларуси считает украинским шпионом.
Общество
15.08.2022
15 августа 2022 г.
Как россияне вывозили украинцев в Беларусь. Две истории
Как россияне вывозили украинцев в Беларусь. Две истории
Двое украинцев рассказали, как оказались на территории Беларуси и что с ними происходило.
Конфликты
12.08.2022
12 августа 2022 г.
Марш достоинства белорусов в Гданьске: что говорят участники
Марш достоинства белорусов в Гданьске: что говорят участники
Марш достоинства белорусов польского Труймяста прошел в 9 августа - через два года после президентских выборов в РБ.
Политика
10.08.2022
10 августа 2022 г.
44 тысячи виз: чем Польша привлекает белорусских айтишников
44 тысячи виз: чем Польша привлекает белорусских айтишников
Почему айтишники из Беларуси едут в Польшу по программе Poland. Business Harbour, и что их там ждет? Несколько историй.
Общество
08.08.2022
8 августа 2022 г.
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