Танец в рекламе: дамы из балета пьют не только шампанское (фотогалерея)

Рекламный бизнес давно оценил волшебную силу балета и других видов танца. Истории этого идеального союза сейчас посвящена выставка в Кельне.
Екатерина Лахова из Союза женщин России пожаловалась президенту Путину на рекламу мороженого с радугой, заподозрив пропаганду ЛГБТ. Карикатурист Сергей Елкин знает, как отреагирует Кремль. (06.07.2020)
В Германии запрещают рекламу табака на наружных плакатах и в кино. Часть денег от такой рекламы поступала в местные бюджеты. (03.07.2020)
Штаб президента США в серии постов в Facebook показал перевернутый красный треугольник. Этим символом нацисты обозначали политзаключенных в концлагерях. Соцсеть удалила публикации за нарушение правил. (19.06.2020)
Реклама с чернокожим мужчиной, которого толкает большая рука, вызвал бурю критики интернет-пользователей. Позднее Volkswagen удалил видео из своих соцсетей. (20.05.2020)
Заказчики политической рекламы у Google не смогут прицельно выбирать ее потребителей. Концерн ужесточил правила таргетирования. (21.11.2019)
Жена известного немецкого футболиста должна заплатить штраф за свой Instagram. За что? И кто выписывает блогерам штрафы? (08.04.2019)
Министерство транспорта Германии разозлило своей рекламой велосипедистов и феминисток. (25.03.2019)
Лучше cиний или желтый? Цвет играет важную роль в корпоративном дизайне. Некоторые компании претендуют на эксклюзивность своей фирменной окраски. (23.07.2016)
Пять с половиной лет назад в ФРГ был отменен обязательный призыв. Теперь же в борьбе за новобранцев бундесвер тщательно улучшает свой имидж, стараясь предстать в глазах общественности привлекательным работодателем. (02.03.2017)