Танец в рекламе: дамы из балета пьют не только шампанское (фотогалерея)

Танец в рекламе

Идеальный союзник

Техническое совершенство и богатая ассоциативная палитра танца делают его идеальным союзником всех PR-стратегов. На выставке в Музее танца в Кельне можно прочитать слоганы Бундесвера, напоминающие солдатам, что строевой шаг - это не экспрессивный танец, или такие вот шутки: "Умирающего лебедя я не станцую лучше на ковре! - Нет. Но на ковре это не будет похоже на танец умирающего слона".