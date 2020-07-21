 Танец в рекламе: дамы из балета пьют не только шампанское (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.07.2020

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Культура и стиль жизни

Танец в рекламе: дамы из балета пьют не только шампанское (фотогалерея)

Рекламный бизнес давно оценил волшебную силу балета и других видов танца. Истории этого идеального союза сейчас посвящена выставка в Кельне.

  • Кадр из рекламного ролика Kenzo

    Танец в рекламе

    Па-де-де рекламы и танца

    "Я не хотел ничего знать / Тогда я увидел рекламу / Она ущипнула меня за глаза / и укусила за память". Иоахим Рингельнац, немецкий писатель, актер и художник сочинил эти строки в 1928 году. Более ста лет танец как мотив широко используется в маркетинговых стратегиях для привлечения внимания покупателей. Например, как здесь, к новому парфюму Kenzo.

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Выставка в Кельне

    На выставке "ВОСХИТИТЕЛЬНО! Танец в рекламе" ("REIZEND! Tanz in der Werbung") Музей танца в Кельне реконструирует с помощью многочисленных экспонатов - плакатов, фото, видеоклипов - продуктивный союз рекламы и хореографии. От классического балета до буги-вуги и хип-хопа - каждая эпоха проявляла себя в рекламе своим специфическим танцем.

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Идеальный союзник

    Техническое совершенство и богатая ассоциативная палитра танца делают его идеальным союзником всех PR-стратегов. На выставке в Музее танца в Кельне можно прочитать слоганы Бундесвера, напоминающие солдатам, что строевой шаг - это не экспрессивный танец, или такие вот шутки: "Умирающего лебедя я не станцую лучше на ковре! - Нет. Но на ковре это не будет похоже на танец умирающего слона".

  • Радиола марки Балет

    Танец в рекламе

    Такая марка продается лучше!

    Еще в XIX веке маркетологи смекнули, что элегантность и техническое совершенство балета можно перенести на рекламируемый товар и повысить тем самым его привлекательность. Так в 1892 году производители фотоаппаратов в Мюнхене обещали, что только их аппараты могут увековечить грацию и мимолетность танца. А немецкая фирма Blaupunkt в 1960-е годы выпускала радиолы марки "Балет".

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Лицо авангарда

    Вот уже более ста лет танец обращает свой имидж в деньги. Пионер свободного танца Мэри Вигман рекламировала часы Alpina под лозунгом "Мир между мной и временем". Ее коллега Клотильда Сахарова позировала фотографам в 1932 году в новой модели автомобилей Fiat. Пина Бауш и Михаил Барышников убеждали общественность в преимуществах стульев Vitra.

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Кумиры двадцатых годов

    Это сегодня народ собирает наклейки и карточки, посвященные футболу. В 1920-е годы народными кумирами были Павлова, Уланова и другие звезды балета. Уже тогда выпускались альбомы для коллекционирования изображений знаменитых танцовщиц и танцоров, которые печатались, например, на коробках спичек и упаковках сигарет. Курильщики, видимо, отличались повышенной тягой к балету...

  • Сигареты Eckstein

    Танец в рекламе

    "Балет", то есть "лайт"

    Производители табачной продукции делали ставку не только на известность артистов балета и варьете, печатая на своих изделиях их портреты. Танец, доведенный до совершенства, это непринужденная грация и легкость. Именно это ключевое слово взяла для рекламы своих "легких" сигарет немецкая фирма Eckstein.

  • Реклама Sarotti

    Танец в рекламе

    Шоколад для стройной фигуры

    Производители кондитерских изделий также использовали танцевальные мотивы в рекламе своей сладкой продукции. В 1960-е годы в Германии появилась "балетная" реклама Sarotti. Один из старейших и известнейших немецких брендов шоколада, символом которого с 1918 года является шоколадный мавр Саротти, с 1998 года принадлежит компании Stollwerck.

  • Рекламная открытка 1900 годов

    Танец в рекламе

    Роскошь каждый день

    Портретами знаменитых танцовщиц и танцевальными мотивами заманивали покупателей в свои сети производители не только табачных изделий и шоколада, но и всевозможных ликеров и игристых вин. "Дамы из балета пьют только шампанское", - оповещает рекламная открытка 1900-х годов.

  • Реклама минеральной воды

    Танец в рекламе

    Балет - законодатель вкусов

    Даже минеральная вода становилась чем-то эксклюзивным, если ее рекламировали с помощью танца. Открытка 1920 годов настоятельно рекомендует пить воду из региона Пелюссен во французском департаменте Луара.

  • Реклама фирмы Triumph

    Танец в рекламе

    Прекрасные ножки

    Что уж тут говорить о производителях дамского нижнего белья и тончайшего трикотажа для воспетых еще Пушкиным стройных женских ножек. Немецкая фирма Triumph в 1970 годы рекламировала свои чулки с помощью Баварского государственного балета.

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Для джентельменов

    Через эротику танца и его безупречную элегантность рекламщики пытались достучаться и до мужских сердец. Шампанское "для джентльменов" или ...

  • Рекалама мужских часов

    Танец в рекламе

    Гарантия оваций

    ... мужские наручные часы - реклама товаров для мужского шопинга тоже делает ставку на балет.

  • Витрина универмага на Пятой авеню в Нью-Йорке

    Танец в рекламе

    В ногу с цайтгайстом

    В 1936 году в Нью-Йорке знаменитый немецкий хореограф Курт Йосс представлял свой антивоенный балет "Зеленый стол". Рекламщики не упустили столь важного момента. В витрине универмага на Пятой авеню появились манекены с одеждой для похода в театр на столь важное культурно-политическое событие.

  • Реклама Audi

    Танец в рекламе

    Для сильных женщин

    Богемные двадцатые и свингующие шестидесятые давно миновали, но танец в рекламе присутствует и в наши дни. В видеоклипе немецкого автостроителя Audi ироничное па-де-де в ритме страстного аргентинского танго отвечает уже духу нового времени: эмансипированные дамы знают, чего хотят, будь то на танцполе или на автобане.

  • Реклама Baileys

    Танец в рекламе

    Романтичны и небезопасны

    Классический балет сохраняет традиционное гендерное распределение ролей. Но общество меняется. Современным мужчинам не стоит недооценивать хрупкие создания на тоненьких ножках, как это показано в видеоклипе на музыку Чайковского к балету "Щелкунчик", снятом в тарантиновском стиле по заказу фирмы-производителя сладких ликеров Baileys.

    Автор: Элла Володина


  • Кадр из рекламного ролика Kenzo

    Танец в рекламе

    Па-де-де рекламы и танца

    "Я не хотел ничего знать / Тогда я увидел рекламу / Она ущипнула меня за глаза / и укусила за память". Иоахим Рингельнац, немецкий писатель, актер и художник сочинил эти строки в 1928 году. Более ста лет танец как мотив широко используется в маркетинговых стратегиях для привлечения внимания покупателей. Например, как здесь, к новому парфюму Kenzo.

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Выставка в Кельне

    На выставке "ВОСХИТИТЕЛЬНО! Танец в рекламе" ("REIZEND! Tanz in der Werbung") Музей танца в Кельне реконструирует с помощью многочисленных экспонатов - плакатов, фото, видеоклипов - продуктивный союз рекламы и хореографии. От классического балета до буги-вуги и хип-хопа - каждая эпоха проявляла себя в рекламе своим специфическим танцем.

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Идеальный союзник

    Техническое совершенство и богатая ассоциативная палитра танца делают его идеальным союзником всех PR-стратегов. На выставке в Музее танца в Кельне можно прочитать слоганы Бундесвера, напоминающие солдатам, что строевой шаг - это не экспрессивный танец, или такие вот шутки: "Умирающего лебедя я не станцую лучше на ковре! - Нет. Но на ковре это не будет похоже на танец умирающего слона".

  • Радиола марки Балет

    Танец в рекламе

    Такая марка продается лучше!

    Еще в XIX веке маркетологи смекнули, что элегантность и техническое совершенство балета можно перенести на рекламируемый товар и повысить тем самым его привлекательность. Так в 1892 году производители фотоаппаратов в Мюнхене обещали, что только их аппараты могут увековечить грацию и мимолетность танца. А немецкая фирма Blaupunkt в 1960-е годы выпускала радиолы марки "Балет".

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Лицо авангарда

    Вот уже более ста лет танец обращает свой имидж в деньги. Пионер свободного танца Мэри Вигман рекламировала часы Alpina под лозунгом "Мир между мной и временем". Ее коллега Клотильда Сахарова позировала фотографам в 1932 году в новой модели автомобилей Fiat. Пина Бауш и Михаил Барышников убеждали общественность в преимуществах стульев Vitra.

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Кумиры двадцатых годов

    Это сегодня народ собирает наклейки и карточки, посвященные футболу. В 1920-е годы народными кумирами были Павлова, Уланова и другие звезды балета. Уже тогда выпускались альбомы для коллекционирования изображений знаменитых танцовщиц и танцоров, которые печатались, например, на коробках спичек и упаковках сигарет. Курильщики, видимо, отличались повышенной тягой к балету...

  • Сигареты Eckstein

    Танец в рекламе

    "Балет", то есть "лайт"

    Производители табачной продукции делали ставку не только на известность артистов балета и варьете, печатая на своих изделиях их портреты. Танец, доведенный до совершенства, это непринужденная грация и легкость. Именно это ключевое слово взяла для рекламы своих "легких" сигарет немецкая фирма Eckstein.

  • Реклама Sarotti

    Танец в рекламе

    Шоколад для стройной фигуры

    Производители кондитерских изделий также использовали танцевальные мотивы в рекламе своей сладкой продукции. В 1960-е годы в Германии появилась "балетная" реклама Sarotti. Один из старейших и известнейших немецких брендов шоколада, символом которого с 1918 года является шоколадный мавр Саротти, с 1998 года принадлежит компании Stollwerck.

  • Рекламная открытка 1900 годов

    Танец в рекламе

    Роскошь каждый день

    Портретами знаменитых танцовщиц и танцевальными мотивами заманивали покупателей в свои сети производители не только табачных изделий и шоколада, но и всевозможных ликеров и игристых вин. "Дамы из балета пьют только шампанское", - оповещает рекламная открытка 1900-х годов.

  • Реклама минеральной воды

    Танец в рекламе

    Балет - законодатель вкусов

    Даже минеральная вода становилась чем-то эксклюзивным, если ее рекламировали с помощью танца. Открытка 1920 годов настоятельно рекомендует пить воду из региона Пелюссен во французском департаменте Луара.

  • Реклама фирмы Triumph

    Танец в рекламе

    Прекрасные ножки

    Что уж тут говорить о производителях дамского нижнего белья и тончайшего трикотажа для воспетых еще Пушкиным стройных женских ножек. Немецкая фирма Triumph в 1970 годы рекламировала свои чулки с помощью Баварского государственного балета.

  • Выставка в Кельне

    Танец в рекламе

    Для джентельменов

    Через эротику танца и его безупречную элегантность рекламщики пытались достучаться и до мужских сердец. Шампанское "для джентльменов" или ...

  • Рекалама мужских часов

    Танец в рекламе

    Гарантия оваций

    ... мужские наручные часы - реклама товаров для мужского шопинга тоже делает ставку на балет.

  • Витрина универмага на Пятой авеню в Нью-Йорке

    Танец в рекламе

    В ногу с цайтгайстом

    В 1936 году в Нью-Йорке знаменитый немецкий хореограф Курт Йосс представлял свой антивоенный балет "Зеленый стол". Рекламщики не упустили столь важного момента. В витрине универмага на Пятой авеню появились манекены с одеждой для похода в театр на столь важное культурно-политическое событие.

  • Реклама Audi

    Танец в рекламе

    Для сильных женщин

    Богемные двадцатые и свингующие шестидесятые давно миновали, но танец в рекламе присутствует и в наши дни. В видеоклипе немецкого автостроителя Audi ироничное па-де-де в ритме страстного аргентинского танго отвечает уже духу нового времени: эмансипированные дамы знают, чего хотят, будь то на танцполе или на автобане.

  • Реклама Baileys

    Танец в рекламе

    Романтичны и небезопасны

    Классический балет сохраняет традиционное гендерное распределение ролей. Но общество меняется. Современным мужчинам не стоит недооценивать хрупкие создания на тоненьких ножках, как это показано в видеоклипе на музыку Чайковского к балету "Щелкунчик", снятом в тарантиновском стиле по заказу фирмы-производителя сладких ликеров Baileys.

    Автор: Элла Володина


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Танец в рекламе

"Восхитительно! Танец в рекламе" - выставка под таким названием проходит до конца февраля 2021 года в кельнском Музее танца (Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchiv). (21.07.2020)  

Ссылки в интернете

www.deutsches-tanzarchiv.de/museum

Информация о выставке на сайте музея

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"Восхитительно! Танец в рекламе" - выставка под таким названием проходит до конца февраля 2021 года в кельнском Музее танца (Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchiv).

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