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Таможенный союз

Таможенный союз стран ЕАЭС в своем нынешнем виде был создан в 2010 году Россией, Беларусью и Казахстаном. Впоследствии к ним присоединились Армения и Киргизия.

Первоначальное соглашение о Таможенном союзе (ТС) между Россией и Беларусью было подписано в 1995 году, затем к нему присоединились Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Однако после образования Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) ТС прекратил свою деятельность и возник в новом качестве лишь в 2010 году. Тогда же был ликвидирован таможенный контроль между Россией, Беларусью и Казахстаном, впоследствии к ним присоединились Армения и Киргизия. Договорно-правовая база Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП), которое начало действовать в 2012 году, лежит в основе договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), официально он начал работать с начала 2015 года.

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25 лет интеграции. Что Беларусь получает и теряет от сближения с Россией 09.09.2021

От интеграции с Россией Беларуси имеет льготные цены на энергоносители и доступ к рынку РФ, при этом в стране замедляются реформы и растет угроза ее независимости, считают эксперты.
Brexit. A pro-European Union protester outside the Houses of Parliament in London after Brexit talks were extended on Sunday following a meeting between Boris Johnson and European Commission president Ursula von der Leyen in Brussels. Picture date: Monday December 14, 2020. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: Luciana Guerra/PA Wire URN:57110114

Великобритания покинула внутренний рынок Евросоюза и Таможенный союз с ЕС 01.01.2021

Переходный период после "Брекзита" завершился 31 декабря 2020 года. В действие на временной основе вступило Соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.
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ARCHIV - 10.07.2018, Hamburg: Container stehen am Terminal Tollerort. (Zu dpa WTO: Welthandel kann massiv vom digitalen Wandel profitieren) Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту" (26.11.2018) 26.11.2018

Британские власти пошли на уступки по ряду спорных вопросов, включая Гибралтар и границу с соседней Ирландией.
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Британская полиция готовится к жесткому "Брекзиту" 09.09.2018

В случае "Брекзита" без договора с ЕС, британская полиция ожидает беспорядков. Глава МВД страны при этом надеется, что политическая ситуация не будет разиваться по худшему сценарию.
European Union's chief Brexit negotiator Michel Barnier holds a news conference after an EU's General Affairs Council in Brussels, Belgium, July 20, 2018. REUTERS/Yves Herman

ЕС отверг основные пункты британского плана "Брекзита" 07.09.2018

Планы Великобритании ставят под сомнение целостность европейского внутреннего рынка, заявил глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье.
08.12.2017 *** European Union's chief Brexit negotiator Michel Barnier holds a press conference at the European Commission headquarters in Brussels, Belgium December 8, 2017. REUTERS/Yves Herman

Барнье призвал к политическому решению по "Брекзиту" 01.09.2018

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" высказался в поддержку таможенного союза между Великобританией и Евросоюзом. Переговоры необходимо завершить до середины ноября, считает Мишель Барнье.
29.4.2018Armenian opposition supporters hold a rally in Yerevan, Armenia April 29, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Комментарий: "Неблагодарные" армяне рассердили Путина 02.08.2018

В общении с одним из самых лояльных союзников Москва все чаще срывается на крик. Это ведет внешнюю политику Кремля к новым поражениям, считает Константин Эггерт.
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Переговоры о вступлении Турции в ЕС приостановлены 27.06.2018

Прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. Но из-за сделки по беженцам у Турции пока не отзывают статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Britain's Prime Minister Theresa May arrives at a European Union leaders summit in Brussels, Belgium, March 22, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

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После выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года последует переходный период сроком почти в два года. До конца 2020 года в отношениях между Лондоном и Брюсселем фактически ничего не изменится.
European Union and British flags are waved and exposed outside the Parliament, London on January 9, 2018. Brussels accuses David Davis of hypocrisy over EU discrimination claim. Brexit secretaryÄôs leaked letter to Theresa May claims UK business interests damaged by EUÄôs warnings on no-deal scenario. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Жесткий "Брекзит" обойдется компаниям в 65 млрд евро в год 12.03.2018

Соглашения о свободной торговле между ЕС и Лондоном недостаточно, полагают немецкие эксперты, призывая к таможенному союзу. Однако Великобритания намерена проводить независимую экономическую политику, пишет FAZ.
18.12.2017 Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußert sich am 18.12.2017 im Auswärtigen Amt in Berlin zur Freilassung der deutschen Journalistin Mesale Tolu. Mehr als sieben Monate nach ihrer Festnahme in der Türkei kommt die deutsche Journalistin und Übersetzerin unter Auflagen aus der Untersuchungshaft frei. (zu «Deutsche Politiker begrüßen Freilassung von Mesale Tolu in der Türkei») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ предложил ЕС новую модель взаимоотношений с Украиной 26.12.2017

Зигмар Габриэль в интервью Funke Mediengruppe отметил, что Брюссель должен подумать о "более близком сотрудничестве" с Киевом и Анкарой.
Anti-Brexit supporters take part in the Unite for Europe march on March 25, 2017 in London, United Kingdom. The British people voted to leave the European Union in a referendum in 2016. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС тщательно изучит предложения Лондона о временном таможенном союзе 15.08.2017

В Брюсселе считают, что какие бы то ни было соглашения с Лондоном можно заключать лишь после прогресса в вопросе о выходе Великобритании из ЕС.
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