Таможенный союз стран ЕАЭС в своем нынешнем виде был создан в 2010 году Россией, Беларусью и Казахстаном. Впоследствии к ним присоединились Армения и Киргизия.

Первоначальное соглашение о Таможенном союзе (ТС) между Россией и Беларусью было подписано в 1995 году, затем к нему присоединились Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Однако после образования Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) ТС прекратил свою деятельность и возник в новом качестве лишь в 2010 году. Тогда же был ликвидирован таможенный контроль между Россией, Беларусью и Казахстаном, впоследствии к ним присоединились Армения и Киргизия. Договорно-правовая база Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП), которое начало действовать в 2012 году, лежит в основе договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), официально он начал работать с начала 2015 года.