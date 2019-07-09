"Талибы" и представители Кабула договорились снизить уровень насилия

Участники межафганской конференции в Дохе, организованной Катаром и Германией, приняли в понедельник, 8 июля, совместное заявление, целью которого является сокращение насилия в стране, в которой не затихает гражданская война.

Представители группировки "Талибан", равно как и представители афганского правительства и региональные лидеры согласились прекратить нападения на образовательные и религиозные центры, НКО и публичные организации. Была провозглашена цель снизить до ноля жертвы среди мирного населения и освободить пожилых и раненых пленных.

Согласно сообщению агентства dpa, стороны договорились защищать права женщин "в рамках исламских ценностей", впрочем, без уточнений, какие именно ценности имеются в виду.

Спецпредставитель правительства ФРГ в Афганистане и Пакистане Маркус Потцель (Markus Potzel) заявил, что переговоры между сторонами будут продолжены, возможно, они пройдут в Узбекистане или в Европе, не исключено, что и в Германии.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году. "Талибан" требует вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах.

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