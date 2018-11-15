Так готовят спаржу в Германии

В кулинарном тренде немцев - картофель

Картофельные гнезда

Секрет популярности картофельных гнезд кроется в простоте их приготовления. Нарезанный соломкой картофель выкладывают в круглые формы, оставляя в середине выемку. В нее кладут начинку или вставляют форму и выпекают в духовке, а начинку кладут потом. Можно, поместив в два ситечка (на снимке), жарить "гнезда" во фритюре. Или использовать картофельное пюре. Начинка: грибы, куриное мясо и т. д.